Eine rundum perfekte Live- und Dokumentar-Vollbedienung für CIRITH UNGOL-Fans.

Als die lange für unmöglich gehaltene Reunion der kalifornischen Epiker CIRITH UNGOL im Jahre 2015 nach dreiundzwanzig Jahren in der Versenkung tatsächlich vollzogen wurde, war dies eines der größten Ereignisse, die sich der traditionelle Metal-Untergrund noch hatte wünschen und vorstellen können, denn ernsthaft damit gerechnet hätte damit kaum mehr einer. Seither ist vieles geschehen, was Jahre lang nur ein unerfüllter Traum gewesen war: Die Band spielte ihr Comeback-Konzert im heimischen Ventura, und am 29.04.2017 gab das Quintett seinen allerersten umjubelten Auftritt in Europa beim "Keep It True". Wir haben euch seinerzeit hiervon ziemlich euphorisch berichtet und ebenso von vielen der folgenden Auftritte, jeder für sich genommen ein großes Ereignis, besonders wenn man ein solch riesiger Fan der Band ist, wie der Verfasser dieser Zeilen.

Nun halten wir "I'm Alive" in unseren Händen, das erste offizielle Livealbum von CIRITH UNGOL - wie es die Tradition verlangt, gehüllt in ein klassisches Michael-Whelan-Gemälde aus dessen "Elric von Melniboné"-Zyklus - und wenn wir ehrlich sind, dann ist es bereits Tiefstapelei im Carré, "I'm Alive" so ganz lapidar als "Livealbum" zu bezeichnen, denn schon die Standard-Auflage als Doppel-CD plus Doppel-DVD ist eine richtig fette Vollbedienung für jeden Anhänger der Band mit knapp fünfhundert Minuten Bild- und Tonmaterial. Enthalten ist im Audioformat zunächst einmal als Doppel-CD - und ebenso auf dem separat erhältlichen Doppel-Vinyl - der komplette Griechenland-Gig vom "Up The Hammers"-Festival, das am 27.05.2017 im "Gagarin 205" in Athen stattfand, vervollständigt mit vier Songs plus Intro, die am 18.11.2017 in der Posthalle zu Würzburg beim "Hammer Of Doom" mitgeschnitten wurden und keine Überschneidungen mit dem Hellas-Gig aufweisen. Für die Stereoanlage gibt es also satte zwanzig verschiedene Stücke in hervorragender Tonqualität, die CIRITH UNGOL fühlbar live und in bestechender Form präsentieren, wobei vor allem Tim Bakers unverändert markerschütternde, schrille und extreme Stimme für offene Münder sorgt, aber auch die tolle Gitarrenarbeit von Jim Barazza und Greg Lindstrom sowie der wuchtige, unbändige, doomige Groove von Rob Garven und Jarvis Leatherby in der Rhythmussektion. Zudem ist das Album vom Soundboard klasse mitgeschnitten und ins Wohnzimmer exakt so gebracht, wie wir die Band in der Halle erleben durften, nämlich tight und differenziert klingend, aber doch roh genug, um nicht das Gefühl einer "Live In The Studio"-Geschichte zu erwecken.

Die Doppel-DVD setzt dem Ganzen dann allerdings die Krone auf, denn die erste DVD enthält tatsächlich beide komplette Gigs aus Athen und Würzburg in voller Länge sowie ebenfalls in toller Bild- und Tonqualität, wenn man nicht gerade einen allzu ausgeprägten HD-Fetisch hat und sich statt der DVD eine BluRay gewünscht hätte. Doch das ist noch nicht alles, denn auf der zweiten DVD gibt es zusätzlich noch mehrere Stunden Bonusmaterial, die aus einer vierteiligen Dokumentation in Form ausführlicher Interviews mit den Musikern zu allen vier Studioalben der Jahre 1981 bis 1991 bestehen, sowie aus dem kompletten Konzert vom Rock Hard Festival vom 19.05.2018 in Gelsenkirchen und einem dort mit der Band geführten Videointerview. Es ist einfach schön, der Band beim Werkeln und den Fans beim Feiern ihrer alten Helden zuzuschauen, denn es kommt ganz plastisch herüber, wie groß die Freude vieler Anhänger über diesen spät erfüllten Traum wirklich ist. Ganz besonders die absolut frenetischen Reaktionen der griechischen Fans sind unfassbar intensiv mit anzusehen, doch auch das etwas distanziertere und ruhigere deutsche Publikum wirkt immer wieder recht ergriffen.

Ja, Leute, mehr kann man sich als Fan der Recken vom Pass der Spinne nicht wünschen, ganz besonders, wenn man die Ehre und das Vergnügen hatte, bei einem oder gar bei mehreren der auf dem Album vertretenen Konzerte dabei gewesen zu sein. Ein schöneres Erinnerungsstück bekommt man selten kredenzt und somit gibt es eine ganz, ganz dicke Kaufempfehlung für jeden CIRITH UNGOL-Anhänger. Für Jäger und Sammler sei ergänzend erwähnt, dass das Vinyl außerdem noch ein großformatiges Poster des tollen Whelan-Artworks enthält, und dass die auf tausend Einheiten limitierte Box zudem neben der regulären CD/DVD-Kombination und dem Doppelvinyl auch noch eine Bonus-DVD enthält, mit dem kompletten Gig vom 2017er-KIT-Gig und einer weiteren einstündigen Dokumentation über die dürren Zeiten der Bandgeschichte, plus eine Bonus-12" ebenfalls mit Livesongs vom KIT und allerlei Gimmicks wie Poster, Backpatch, Plektren, Lanyard, Drumstick, Autogrammkarte und Miniatur-Mikro. Doch haltet euch ran, denn beim Label ist die Box bereits ausverkauft. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr im Einzelhandel noch fündig.

Dass die Bonus-Dokumentation nebst KIT-Gig nur in der limitierten Box enthalten sind, das ist dann auch der einzige Wermutstropfen der ganzen Veröffentlichung, denn es ist immer etwas schade, wenn ein Großteil der Fans und Käufer nicht das volle Programm zu sehen bekommt, weil er es sich nicht leisten kann oder die Auflage zu schnell ausverkauft war. Es bleibt zu Hoffen, dass Band und Label das nachvollziehbar finden und die entsprechenden Videos den leer ausgegangenen Fans vielleicht noch als Online-Stream zugänglich machen. Die Note ist hiervon unberührt, aber es sollte dennoch erwähnt werden. Wer sich ernsthaft für einen CIRITH UNGOL-Fan hält, und sich schon immer ein amtliches Livealbum seiner Helden gewünscht hat, der kann gleichwohl vom hier Gebotenen nur begeistert sein. Alles andere wäre mir unerklärlich, denn wertiger kann ein solches Paket kaum geschnürt werden. Doch auch der interessierte Außenstehende hat hier mit dem regulären Set eine preisgünstige Chance, sich wirklich intensiv mit einer ganz besonderen Legende des Metal-Untergrunds vertraut zu machen und sich vielleicht von deren einmaligem Charme anstecken zu lassen, um Teil der Legion zu werden. Gönnt es euch! Die Band hat es verdient. Und ihr habt es euch verdient.