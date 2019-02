Die Melancholie des Alltags

Marco Kallenborn, seines Zeichens der Musiker hinter CITIZEN TIM, legt eine angenehm bescheidene Haltung an den Tag: Er selbst weiß, dass er nicht der erste Musiker ist, der lediglich mit einer Gitarre bewaffnet die Bühne betritt und Eindrücke aus dem manchmal recht traurigen Alltag reflektiert. Dennoch ist er dankbar, dass man ihm ein Forum für seine Leidenschaft gibt, in dem sich der Songwriter sehr emotional und bewegend verwirklichen kann - so zum Beispiel auch auf seinem aktuellen Album "Hospital Breakfast Conversation".

Der Musiker aus dem Saarland verarbeitet hier tatsächlich Erlebnisse, die er während eines Krankenhausbesuchs machen musste und die ihn nachhaltig traurig gestimmt haben, schlussendlich aber auch so prägend für die melancholischen Momente im Leben sind. Was geschieht nur, wenn sich ein Pulk von Ärzten und Pflegern über die Banalitäten des alltäglichen Lebens unterhält, während im Nachbarzimmer das Schicksal eines Menschen ein trauriges Ende nimmt? Wie nah sind konventionelle, tagtägliche Lebenserfahrungen und tragische Sequenzen im wahrscheinlich letzten Lebensabschnitt beisammen, zumindest in der oftmals beklemmenden Atmosphäre einer somatischen Station?

CITIZEN TIM stimmt mit den zehn neuen Stücken nicht nur nachdenklich, sondern erzählt dabei auch wunderschöne, wenn auch tieftraurige Geschichten, deren introvertierte Vertonung genau jene Emotionen trifft, die man sich in der genannten Umgebung vorstellt. Dabei wählt er gelegentlich auch folkige Noten und interpretiert die musikalische Lagerfeuerromantik auf eine Art und Weise, die dem eigentlichen Gedanken dieses Begriffes widerstrebt, aber ähnlich begeistert und bewegt wie der klassische Singer/Songwriter-Stoff, der an Ort und Stelle zum Besten gegeben wird.

"Hospital Breakfast Conversations" macht traurig und glücklich zugleich - ein seltener Sonderfall, der an dieser Stelle aber absolut positiv zu bewerten ist!

Anspieltipps: Heroes, Barfight, Breakfaast Conversations