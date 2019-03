Melodic Death, Doom und die verdammte Eintönigkeit

Wenn man es hart auf hart kommen ließe, könnte man "The Gale" derart abstrafen, dass seine Urheber überhaupt kein Land mehr sehen würden. Allerdings würde man der Grundsatzidee von COLDBOUND damit nicht immer fair gegenübertreten, denn dass das finnische Quintett durchaus in der Lage ist, melodischen düsteren Metal regelrecht zu inszenieren, steht auch nach dem Release der neuen Scheibe nicht infrage.



Was allerdings mehr als störend ist, sind die ständigen Wiederholungen ein und desselben Themas in den Arrangements, was schließlich zu eineer Trägheit führt, die sich einerseits im Songwriting, andererseits aber auch generell in der kreativen Performance der Nordeuopäer widerspiegelt. COLDBOUND zaubert den gleichen Track leicht modifiziert immer wieder aus dem Hut, verschafft dem Material dadurch zwar eine gewisse Eindringlichkeit, lässt aber auch zu, dass parallel dazu fast alles berechenbar wird, was die Finnen anpacken - und das ist auf Dauer dann doch eher unbefriedigend.



Umgekehrt kann man einfach nicht abstreiten, dass die einzelnen Kompositionen für sich betrachtet wirklich gut sind. "The Gale" hat ein paar feine Widerhaken in petto, die allgemeine Darbietung ist lückenlos überzeugend und atmosphärisch kann man der Truppe so schnell auch nichts vormachen - hier agiert COLDBOUND absolut souverän. Es ist einzig der latente Mangel an Abwechslung, der die Platte im negativen Sinne kennzeichnet und die Endbewertung ein wenig trübt. Davon abgesehen ist der Finnen-Fünfer sicherlich ordentlich unterwegs, schafft es aber halt nur nicht, dauerhaft zu fesseln!



Anspieltipps: The Gale, Shades Of Myself