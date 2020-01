Auf's Maul - aber es schmerzt nicht ewig!

Den Namen COLDSTARE sollten sich Liebhaber konservativen Hardcores mal auf die Liste setzen; die belgische Jungtruppe hat sich in der jüngeren Vergangenheit einige Skills bei HATEBREED und Konsorten abgeschaut und ihr Material zumindest so weit mit metallischer Brachialität aufgefüllt, dass mögliche Zweifler erst gar nicht die Überlegung starten, hier würde zugunsten von melodischem oder gar zurückhaltendem Output ein Kompromiss geschlossen.

Dementsprechend ist "Bounce Back" aber auch ein wenig unbeweglich geraten, weil die Jungs aus Antwerpen im Grunde genommen in allen zehn Tracks nichts anderes tun, als im gehobenen Midtempo loszufeuern. Die Grooves mögen angenehm heavy sein, das Frontgebell kommt wütend und authentisch herüber, doch mit wachsender Spieldauer stellt sich irgendwann das Gefühl ein, dass die Truppe inhaltlich stagniert, weil sie mit straightem Tunnelblick ihr Ding durchzieht - und dabei vergisst, dass es häufiger mal Sinn machen kann, einen Stampfer wie 'Sleight Of Hand' in das einspurige Treiben einzufügen.



Doch wie bereits angedeutet: Wer es gerne schlicht, traditionell und folglich konservativ mag, kann sich bei COLDSTARE auch im zweiten Versuch ordentlich Prügel abholen. Die Songs sind für sich betrachtet eine Bank, ebenso die Performance. Was eben nur mal wieder fehlt, ist ein Mindestmaß an Abwechslung, das den Release auch auf Dauer spannend macht. Eine ordentliche Abreibung ist folglich garantiert; langfristiges Vergnügen darf aber gerne in Frage gestellt werden!