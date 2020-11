Qualitätsgarant

Das Hamburger Duo COLLAPSE UNDER THE EMPIRE gehört mittlerweile zu den Veteranen der deutschen Post-Rock-Szene. Dem 2009er Debüt "Find A Place To Be Safe" folgten bislang fünf weitere Alben, zwei EPs und eine hochwertige Kompilation. Nun folgt also das siebte Studioalbum "Everything We Will Leave Beyond Us".



Es dürfte niemanden überraschen, dass es keine riesigen Überraschungen gibt. Auch auf "Everything We Will Leave Beyond Us" gibt es atmosphärischen, dynamischen, instrumentalen Post Rock. Die Songs sind wie auf den Vorgängeralben meist recht kompakt gehalten und laufen irgendwo zwischen etwas über drei und etwas über sieben Minuten ins Ziel, so dass für die acht Nummern am Ende 41 Minuten zu Buche stehen.



Schon das eröffnende 'Ark Of Horizon' gibt die Richtung vor: sphärische Keyboardflächen zu Beginn, die nach zwei Minuten langsam aber sicher abgelöst werden. Das Schlagzeug kommt dazu, ein paar elektronische Einsprengsel, Bassgitarre und nach drei Minuten darf dann auch die Gitarre mitmischen, die dann aber auch zum Finale hin etwas Alarm machen darf, so dass die Nummer schön auf dem Höhepunkt kulminiert und sanft entgleitet. Das ist schon sehr feines Handwerk.



Insgesamt fällt auf, dass das neue Werk vielleicht eine Spur rockiger als die mir bekannten Vorgänger ausgefallen ist (man höre 'Red Rain'!), was dem Doppel aber gut zu Gesicht steht. Darüberhinaus bleibt nur zu sagen, dass die Qualität durchgehend hoch ist und die Hansestädter es einfach verstehen, kompakte, interessante Songs zu schreiben. Fans können also bedenkenlos zugreifen. Wer FRAMES, TIDES FROM NEBULA oder SLEEPMAKESWAVES mag, sollte hier auch ein Ohr riskieren.