Die PURPLE-Tribut-Band mit feinem, eigenem Material

Wo die Inspiration dieser Burschen, die aus der vor allem bei Skisprungbegeisterten bekannten norwegischen Region Telemark stammen, für ihren Bandnamen herrührt, braucht wohl nicht groß erforscht zu werden. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass ihre ursprüngliche Idee war, als DEEP PURPLE-Tribute-Band erfolgreich zu werden. Dieser Plan ist voll aufgegangen und hat dazu geführt, dass sich sogar Glenn Hughes dafür begeistern konnte und die Truppe eingeladen hat, ihn bei Gigs in Skandinavien zu begleiten. Inzwischen hat sich die Truppe zwar sehr wohl auf eigenes Material eingeschworen, in der Classic-Rock-Ecke ist COME TASTE THE BAND aber immer noch unterwegs. Und das nicht nur mit Hingabe, sondern auch überaus kompetent, wie an Hand des aktuellen Drehers "Re-Ignition" nachzuvollziehen ist.

Auf diesem sind erwartungsgemäß jede Menge Querverweise zu DEEP PURPLE auffindbar, nicht zuletzt, weil die Norweger mit Joe Lynn Turner einen Sänger mit entsprechender Vergangenheit verpflichten konnten. Auch mit diesem Herrn hat die Truppe schon mehrfach kooperiert, ebenso aber auch mit Jorn Lande und Graham Bonnet. Anlässlich des Band-Zwanzigers anno 2017 hatte man Gitarren-Legende Bernie Marsden für zwei Gigs in der Heimat eingeladen, und mit ihm Doogie White. Der war von COME TASTE THE BAND offenbar dermaßen angetan, dass er sofort in den Songwriting-Prozess für "Re-Ignition" eingestiegen ist und nun auf sieben der neun Nummern zu hören ist. Das im Vergleich bluesigere Timbre des Schotten prägt logischerweise auch die von ihm eingesungenen Tracks, während Joe Lynn Turner melodischere Nummern auf den Leib geschneidert wurden. So kommt 'Tied Down' mit Anleihen an seine RAINBOW-Zeit daher, während 'Don't Let Me Bleed' an die "Slaves And Masters"-Phase von PURPLE denken lässt. Doogie White stammt zwar durch seine RAINBOW-Zeit in gewisser Weise auch aus dieser "Verwandtschaft", lässt aber auf Grund seiner unzähligen anderen Kooperationen durch seine Stimme dann doch auch an andere Referenzen denken- unter anderem an Michael SCHENKER, von dessen TEMPLE OF ROCK-Scheiben wohl auch 'Black Rose' oder 'Cradle To Grave' stammen könnten.

Freunde von klassischen Hard Rock-Klängen werden definitiv an COME TASTE THE BAND Gefallen finden und sollte sich die Chance ergeben einen Gig dieser Norweger besuchen zu können, braucht man auch nicht lange zu zögern!