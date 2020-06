Auf solidem Fundament gebaut.

In schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht das multinational besetze Black-Metal-Geschwader THE COMMITTEE neue Musik, zuletzt das bärenstarke "Memorandum Occultus" Anfang 2017. Die kritische Perspektive, mit der die Band auf das Weltgeschehen blickt, ist geblieben. "Utopian Deception" zeigt, angefangen beim Titel, dass Black Metal auch im Jahr 2020 noch das am besten passende musikalische Ventil ist, um Etabliertes zu hinterfragen, Wut und Enttäuschung zu vertonen und dabei nicht angepasst zu klingen.

Am doomigen, insgesamt doch erstaunlich harmonischen und wohlklingenden Sound hat sich im Vergleich zu den vorherigen Platten des COMMITTEEs nichts verändert. Statt eisiger Kälte, Geschwindigkeitsrekorden oder der Suche nach der miesesten Produktion agiert man auch vor dem Hintergrund utopischer Täuschungen souverän, stilistisch absolut sattelfest und erhaben. Es gibt derzeit kaum eine andere Band ähnlicher Prägung, die mit einem simplen Chorus über Double-Bass-Gewitter und zwischen Gitarren-Arpeggios so majestätisch klingt. Mühelos gelingt es der Band aber jederzeit, den Schalter umzulegen. Eine kleine Hörprobe des zweiten Songs 'Lexi Con - Radical' sollte die möglicherweise vorhandenen Kritiker schnell überzeugen. Das ist schlichtweg sehr gutes Black-Metal-Songwriting, durch dessen Konstanz das gesamte Album wie aus einem Guss klingt.

Wohin die Reise auf einem Album gehen könnte, bei dem sich das Quintett experimentierfreudiger zeigt, offenbart 'Harrowing The Sane - Popularization'. In knapp neun Minuten wird etwas mehr riskiert als bei der starken, aber eben auch bewährten Kost aus der Komfortzone des übrigen Albums. Tatsächlich fügt sich aber das Bass-Tapping im Mittelteil genau so gut in den Song ein wie die - für Bandverhältnisse - unüblichen Akkordwechsel und rhythmische Variation im vorherigen Teil der Nummer.

Wäre ein größerer Anteil der "Utopian Deception" von diesem Kaliber, würde die Note auch noch eine Etage weiter oben zu finden sein. So hält zwar THE COMMITTEE den etablierten Standard, verharrt aber insgesamt zu lange auf bekanntem Posten. Das macht das Album zwar nicht schlechter, aber die Freude des Unerwarteten könnte das Hörvergnügen noch länger oben halten.