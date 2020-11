Bitte nicht vor der Welt verstecken!

Als das COMMUNIC-Debüt 2005 erschien, war der Hype groß. "Conspiracy In Mind" wurde sehr früh auf eine Stufe mit Klassikern von SANCTUARY, FATES WARNING, DREAM THEATER oder CANDLEMASS gestellt, die Norweger wurden als die kommenden Stars der traditionellen Metalszene ausgerufen. Es sah aus, als läge eine goldene Zukunft vor der Band. Fünfzehn lange Jahre ist das jetzt her, der Erfolg des Trios hält sich bisher doch in sehr engen Grenzen auf.



Vielleicht lag das an den eher überschaubaren Livequalitäten des Dreiers, vielleicht auch an Typen wie mir, die der Band zwar immer wohlgesonnen waren, aber die totale Euphorie nie nachvollziehen konnten. Bei mir im Regal steht zwar die gesamte Diskographie der Truppe, aber dass ich großer Fan bin und COMMUNIC regelmäßig bei mir läuft, könnte ich zu keiner Zeit der Karriere behaupten. Bis jetzt.



Tatsächlich muss ich sagen, dass mich "Hiding From The World" extrem positiv überrascht hat. Dabei sind sich Oddleif Stensland und seine Mitstreiter musikalisch total treu geblieben. Immer noch wird Heavy Metal gespielt, der Elemente von Progressive, Epic und Doom Metal verbindet, dabei gerade in punkto Vocals auch gerne an Warrel Dane (NEVERMORE, SANCTUARY) erinnert. Immer mit einer enormen Schwere und Melancholie versehen und dadurch trotz der erkennbaren Referenzen immer noch eigenständig.



Was ist also an "Hiding From The World" anders? Nun, für mich ist einfach das Songwriting packender, die Melodien einprägsamer, zudem erscheint mir das Material emotionaler. Ich habe auch noch einmal die immerhin sechs Vorgängerwerke gehört, um zu hören, dass ich die nicht einfach alle etwas verblasst in Erinnerung habe. Aber das ist nicht der Fall. Nein, Songs wie 'Hiding From The World', 'Face In The Crowd' oder 'Born Without A Heart' stehen ganz locker auf einer Stufe mit Bandhits wie 'Communication Sublime', 'The Distance', 'Silence Surrounds' oder 'Fooled By The Serpent'.



Gar darüber steht der famose Abschlusstrack 'Forgotten', der hoffentlich nicht vergessen wird, wenn es um die Auflistung der besten Songs des Jahres geht. Das sind zehn Minuten COMMUNIC in Weltklasseform. Ergreifender Text, großartige Melodien, Oddleifs beste Gesangsperformance des Albums. Ganz großartig.



Ich werde "Hiding From The World" jetzt nicht gleich auf eine Stufe mit den großen Klassikern der Achtziger stellen, aber in der Banddiskographie nimmt es für mich dennoch den ersten Platz ein. Tolles Album.