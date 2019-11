Nordirischer Edelstahl!

Bereits für ihr Debüt "Valley Of Shadows" konnten die Nordiren vor zwei Jahren nicht zu unrecht überwiegend sehr gute Kritiken einheimsen. Mit "Curse Of The Fallen" erscheint jetzt der Nachfolger. Und auch dieser hat es wieder in sich.



Bereits die erste Nummer "Burn The Witch", die eindeutig NwoBHM beeinflusst ist, kann nach einem coolen Intro auf ganzer Linie überzeugen. Und genauso überzeugend geht es auch weiter. Vom als nächstes folgende 'Voodoo Wrath' bis zum abschließenden 'Original Sin', das ist einfach geile Metalmucke, die mitreisst. Und auch wenn sowohl IRON MAIDEN als auch SAXON als Einflüsse erwähnt werden, läuft man bei CONJURING FATE nicht mal ansatzweise Gefahr irgendwo als billige Kopie abgetan zu werden. Dies ist vor allem dem hervorragenden und ausgefeilten Songwriting geschuldet und dem ausdrucksvollen Gesang von Tommy Daly. Die Scheibe strotzt vor haufenweiser cooler Riff und Hooklines, die sich regelrecht in die Gehörgänge fressen. Das was die fünf Iren hier abziehen, ist, wie sie auch selbst erwähnen, eine Mischung aus NWoBH und Power Metal, und eine ausgezeichnete dazu.



Die Labelkollegen SPARTAN WARRIOR schafften es 2018 mit mit dem feinen Scheibchen "Hell To Pay" in meine Top 20 Liste der besten Veröffentlichungen des Jahres. Und für die diesjährige Liste ist ein ähnlicher Platz für CONJURING FATE mit "Curse Of The Fallen" so gut wie sicher. Ich kann mir nicht vorstellen wer oder was die Nordiren da noch verdrängen sollte.