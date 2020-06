Deftig mit einem Schuss Melodie

Bereits zum zweiten Mal kommt dieser Esslinger Vierer ziemlich rau und schroff daher. Nach dem 2014er Fiesling "Nightmare Asylum" hat es allerdings länger als gedacht gedauert, bis neue, deftige Kost aus dem Hause CONTAMINATION auf uns niederging. Aber auch diesmal lassen sich die Death'n'Thrasher nicht lumpen und präsentieren uns ein durch und durch ordentliches Werk, zu dem sich gut der Vorschlaghammer schwingen lässt.

Nach gemeinem Beginn drückt der "Traumatic Recollections"-Titeltrack recht geradlinig, zielstrebig und mit lauten "Uuaaagh" aufs Gaspedal. Sicherlich hätte CONTAMINATION beim Sound noch etwas mehr herausholen können, und nach dem ersten, zweiten Durchgang gibt es auch keinen Track mehr, der die Welt aus den Angeln hebt. Wer jedoch Appetit auf ordentliche, brutale Kost verspürt und Bands wie LEGION OF THE DAMNED, DEW-SCENTED, DEATHCHAIN oder TORTURE SQUAD nicht abgeneigt ist, findet auf "Traumatic Recollections" durchaus den einen oder anderen Leckerbissen.

Erfrischende Tempowechsel, ein hohes Maß an gitarrenlastigem Gefrickel sowie atmosphärische Dichte – hier sind beispielsweise die Glocken in 'Infestation Of The Soul' zu nennen – spielen CONTAMINATION hierbei ziemlich in die Karten. Denn sowohl stampfende Brecher wie 'Isolated Fear' als auch Geschwindigkeitsrausche wie 'Lethal Injection' machen gleichermaßen Freude. Und nebenbei schütteln die Klampfen auch äußerst harmonische Soli aus dem Ärmel und sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Alles in allem gelingt dem Quartett ein facettenreiches, ab und an melodisches, aber zum größten Teil deftiges Zweitwerk, das sich in der Szene nicht verstecken muss. Vor allen Dingen ist nach dem ersten Rundumschlag eine deutliche Steigerung bei CONTAMINATION zu sehen, folglich ist es durchaus spannend, was man künftig von den Jungs noch sieht und hört.