Kleiner Achtungserfolg

Alte Schule durch und durch. Richtig, auch vom hohen Norden Europas aus sind die Inseltöne nicht weit entfernt. So widmen sich CORONARY aus Finnland auf ihrem Debüt den klassischen Stahllauten der NWoBHM, der in den frühen 1980er Jahren so manch kleines Berglein versetzt hätte. Doch auch 35 bis 40 Jahre später macht "Sinbad", so der Name ihres Erstlingswerkes, von vorne bis hinten Freude, ohne jedoch für den absoluten Szeneknall zu sorgen. Dafür, dass man vom Tampere-Fünfer zuvor jedoch nicht nichts gehört hat, sind das recht amtliche 47 Minuten.

Eine schön erdige, aber zeitgemäße Produktion und mit Olli Kärki ein formidabler Sänger auf der einen, astreine Ohrwürmer wie 'Firewings', 'Bullet Train' oder 'Reflector' sowie dieses wunderbare Gefühl purer Nostalgie auf der anderen Seite – hier pochen die SAXON-, GRIM REAPER-, TOKYO BLADE- und DIAMOND HEAD-Fanherzen lautstark höher. Über die gesamte Distanz des Songzehners kann die anfängliche Qualität übers Ziel gebracht werden, sodass man auch dem Ende hin an 'Mestengo' und dem Rausschmeißer 'Wonders Of The World' noch seine recht helle Freude haben wird.

Dank spielfreudiger Tempowechsel, ohrwurmtauglichen Passagen und dem Händchen für tolles Songwriting rühren die CORONARY-Jungs den NWoBHM-Einheitsbrei ordentlich um. Ihr Feuer zumindest brennt lichterloh und wenn man in jeder Sekunde eines Albums das Gefühl hat, dass die Künstler Musik kreiert haben, auf die sie selbst am meisten Bock hatten, dann kommt am Ende des Tages auch ein Album wie "Sinbad" heraus. Hoffentlich legt der Finnen-Fünfer bald nach.