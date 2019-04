The Call Of The Void

Musik aus der Welt fabulöser Schlangenwesen.

CRACKED MACHINE stammt aus dem Südwesten Endlands und hat anscheinend ein Faible für fabulöse Monstrositäten. 'Jormungandr' und 'Illuyanka' sind mythologische Schlangenfiguren, 'Yamata No Orocchi' die achtgabelige Riesenschlange, und auch 'Kirimu' ist ein schlangenartiges, mehrköpfiges Mischwesen.



Ganz so furchterregend ist CRACKED MACHINEs Instrumental-Rock aber dann doch nicht. Die Musik ist zwar spannungsgeladen und entbehrt nicht eines Hauchs Mystik, hat dabei aber immer einen guten Fluß, einen rockigen Groove und tragende Melodien parat. Sie ist also wunderbar auf einer Autofahrt hörbar, macht aber auch unterm Kopfhörer etwas her. Mir gefällt es eh immer, wenn der oftmals etwas steife Post Rock einen lockeren Jam-Charakter hat, sofern er nicht allzu sehr übertrieben ausfällt. Von daher erinnert mich CRACKED MACHINE auch immer wieder an die coolen deutschen Psych-Rocker MY SLEEPING KARMA. Allerdings muss man sagen, dass sich die Songs teilweise schon sehr ähneln, und spätestens nach fünf Songs meine ich, das Kompositions-Prinzip der Band gut genug zu kennen, sodass musikalische Deja-Vus auftreten können. Weil CRACKED MACHINE aber feinfühlige Musiker sind, und der Musik eine gewisse Live-Atmosphäre innewohnt, stört mich das hier weniger. Genre-Fans mögen hier doch mal hineinlauschen.