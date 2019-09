Feine Old-School-Abreibung im traditionellen Sinne

Bei CREMATORY STENCH gibt es Schwedentod der ganz alten Sorte, gewürzt mit den zahlreichen Ingredienzien der frühen niederländischen Death-Metal-Schule. Erstaunlicherweise stammt die Band allerdings aus dem Westen Amerikas und dürfte folglich auch nur auf Umwegen an die entsprechenden Einflüsse gelangt sein, mit denen das aktuelle Werk bestückt wurde.

Zu hören gibt es auf "Grotesque Deformities" ein sehr authentisch produziertes, typisches 90er-Bollwerk mit leichten Black-Metal-Zutaten, einer gehörigen Prise VENOM und einigen bunt gemischten Inhalten solcher Acts wie UNLEASHED und ASPHYX, die sich kombiniert in allen fünf regulären Tracks der neuen EP wiederfinden. CREMATORY STENCH besorgt es den Zuhörern dabei in allen Tempolagen und legt ein besonderes Augenmerk auf die sehr raue Darbietung und die manchmal gar infernalische Atmosphäre. Überraschungen gibt es unterdessen nicht, sieht man mal davon ab, dass ein gewisses Erstaunen alleine dadurch entsteht, dass es tatsächlich immer wieder frische Kapellen gibt, die den althergebrachten Sound so stark und glaubwürdigen reproduzieren können, ohne altbacken oder langweilig zu klingen.

Konsequenterweise verdient die Scheibe daher auch eine Empfehlung an all diejenigen, die den alten Mörtelstoff nach wie vor als das einzig Wahre akzeptieren und schätzen. Die Kalifornier sind dabei weder besser noch schlechter als die Konkurrenz, natürlich auch nicht sonderlich originell unterwegs, liefern inhaltlich aber eine sichere Abreibung, wie man sie als Verfechter der angesprochenen Combos immer wieder gerne über sich ergehen lässt. Gerne mehr!