Nicht unkonventionell, aber bockstark!

Mit CRIMSON MOON liefert uns eine Black-Metal-Band neues Futter, die bereits seit 1994 - mal mehr mal weniger - aktiv ist. Ursprünglich kommt Bandkopf Scorpios Androctonus zwar aus den USA, lebt aber schon seit 20 Jahren in Deutschland. Dem Sound der Band hört man tatsächlich weder das eine noch das andere Land besonders an, was durchaus als Kompliment zu verstehen ist. Mit seinem keifenden Gesang und jeder Menge großartiger Riffs im Gepäck, fällt "Mors Vincit Omnia" deutlich abwechslungsreicher aus als man es vom Genre-Durchschnitt kennt. Mit der gänzlich unprätentiösen Aura und der Qualität der Musik passt CRIMSON MOON somit perfekt zum Label Debemur Morti.

Zu den prägnantesten Merkmalen von "Mors Vincit Omnia" gehört neben den nach Schweden schielenden melodischen Leads insbesondere das Arrangement des Gesangs. Zwar klingen die typischen Black-Metal-Vocals wie aus der Gruft, in vielen Passagen gibt es aber Background-Chöre dazu. Im Gegensatz zum derzeitigen BATUSHKA-Sound wirkt es aber bei 'Trinity Of Fates' wohldosiert und lenkt nicht zu sehr vom Kern der Sache ab. Selbiger Song ist auch ein gutes Beispiel für gelungenes Songwriting, bei dem derbe Riffs und cleane Gitarre jeweils gekonnt eingesetzt werden, ohne dass es wie Stückwerk klingt. Selbst die Flöte im Outro passt wunderbar zur Atmosphäre.

Im Vergleich zum letzten Album "Oneironaut" findet auf "Mors Vincit Omnia" kein Kurswechsel, sondern eine konsequente Bestandspflege des Sounds statt. Die Kreativität und die Liebe zum Detail machen aber auch den neuesten Langdreher CRIMSON MOONs zu einem ebenso starken Album. Man kann der Band nur wünschen, mit diesem Album mehr Wellen zu schlagen. Und den Fans, dass die Wartezeit zur nächsten Scheibe kurz bleibt!