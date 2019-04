Kein Selbstläufer, aber ein anständiges Thrash-Inferno

EXODUS-Geprügel und CORONER-Präzision - diese beiden Fakten haben die Jungs von CRITICAL DEFIANCE auf jeden Fall in die Songs ihres neuen Silberlings integrieren können, ohne dabei zwingend mit dem Vorwurf konfrontiert werden zu müssen, sich lediglich des Kopierers bedient zu haben. "Misconception" hat zwar haufenweise Ideen am Start, die auch auf den Alben der Old-School-Heroen Platz gefunden hätten, doch dank des relativ zeitgemäßen Sounds, den die Band auf ihrer neuen Scheibe pflegt, kommt sie eigentlich nie in die Verlegenheit, als x-te Retro-Thrash-Kapelle lediglich einen Nebenschauplatz zu beackern.

Dennoch bleibt musikalisch einiges liegen, wenn man die Jungs vom kreativen Standpunkt aus in den Blick nimmt. CRITICAL DEFIANCE bedient den Standard, sucht nicht wirklich nach Alternativen, überzeugt hier jedoch mit einer angenehm raubeinigen Performance und einer sehr guten Balance zwischen brachialen Midtempo-Parts und flotten Riff-Offensiven. Gerade im mittleren Part der Scheibe drücken die Chilenen gerne mal das Gaspedal bis zum Anschlag und lassen punkige Energien frei, die Stücken wie 'What About You' und 'Pursuit Of Chaos' wunderbar zu Gesicht stehen.

Die Schmuckstücke von "Misconception" sind indes die etwas längeren Stücke, in denen die Südamerikaner auch mal gehobenere Ansprüche geltend machen können. Der dezent verspielte Opener 'Desert Ways', das leicht vertrackte 'Spiral Of Hatred' und das fast schon epische, dann aber doch wieder ansprechend aggressive 'Onset' sind definitiv Kompositionen, die man als Thrash-Liebhaber nicht verstoßen wird und die CRITICAL DEFIANCE den Einstieg in den hochwertigere Teil der Szene erleichtern. "Misconception" ist zwar noch ein Stück davon entfernt, Mauern niederzureißen oder Revolutionäres zu bewegen, aber im bekannten Umfeld ist das offizielle Debüt sicherlich eine Alternative zu den genannten alten Hasen - besonders wenn man es gerne rau und dennoch wuchtig mag!