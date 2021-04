Quarantänecore.

Gut, Gold wird Harvey Flanagan aus dem Mist, der 2020 so passiert ist, sicher nicht machen. Aber er und die CRO-MAGS machen zumindest das Beste aus einer Krise. Letztes Jahr am 15. März sollte eine Tour mit BODY COUNT starten, die - wie alle anderen Tourneen - abgesagt werden musste. Stattdessen hat die Band dann an diesem Tag einen der allerersten Quarantäne-Gigs gespielt. Und während man nun zuhause gefangen war, hat man die Zeit genutzt, um neues Material einzuspielen.



Das Ergebnis hört auf den Titel "2020" und ist - zufällig, wie Flanagan betont - 20:20 Minuten lang. Tatsächlich war die Musik wohl ein paar Sekunde kürzer und so hat man einfach noch etwas vom normalen New Yorker Wahnsinn als Geräuschkulisse hintendran gepackt. Kreativ.



Thematisch ist der Weg mit Songtiteln wie 'Age Of Quarantine', 'Chaos In The Streets' oder 'Violence And Destruction' klar vorgegeben. Zumal in den USA ja nicht nur ein Virus sondern auch ein Präsident für Unruhe gesorgt hat. Das ist natürlich für jemanden wie Harley Flanagan eine ideale Fundgrube.



Musikalisch knüpft "2020" schon recht nahtlos an das Comeback-Album "In The Beginning" an. Es gibt also erneut recht geradlinigen Hardcore mit ein paar kleinen Twists. So überrascht der Titeltrack mit Cello-Tönen und das abschließende Instrumental 'Crofusion' ist in der Tat etwas Fusion-lastig und ganz sicher kein Hardcore. Der Rest ist das aber dafür umso mehr, auch wenn 'Violence And Destruction' erst mal ein paar Sekunden Anlauf nimmt, bis es dem Hörer ins Gesicht springt. Überraschend ist hier vor allem der sehr melodische Gesang, der in einem klaren Kontrast zum Text und auch zur nach vorne gehenden Musik steht.



Insgesamt ist "2020" damit eine runde Angelegenheit geworden, die Fans der Band ziemlich sicher einpacken sollten.