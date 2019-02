Kurzes, aber ordentliches Alternative-Vergnügen

Easy Listening in drei Etappen: Das ist die immer noch aktuelle EP von CROOKED TEETH, die via Rude Records bereits zum zwweiten Mal in die Läden gestellt wird. Die Truppe aus Kalifornien hat auf "Pastel" drei extrem eingängige Emo-Rocker platziert, die offenbar den einen oder anderen Nerv getroffen und dementsprechend auch weit genug überzeugt haben, dass der Release in den zweiten Durchgang gegangen ist.



Was erwartet uns konkret? Nun, klassisches Modern-Rock-Entertainment mit deutlicher Emo-Schattierung, vereinzelten introvertierten Indie-Sequenzen und weitgehend explosiven Refrains, bei denen auch mal die härtere Gangart gewählt wird. Das ist nicht speziell und auch nicht übermäßig originell, am Ende aber wirklich gut gemacht und daher auch den Lauschangriff wert. Dennoch ist gerade in diesem Segment die Full-Length immer die bessere Waffe. Für einen kurzen Eindruck geht "Pastel" in Ordnung, doch den Real Deal bleibt die Band bis hierhin noch schuldig.