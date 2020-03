Attraktives von Down Under

Es sieht aus wie True Metal, hört sich aber an wie richtig toller, sonniger Sleaze/Glam Metal samt dezentem Sex-Appeal, der in dieser Form in den 1980er Jahren Berge versetzt hätte. Zumindest sorgt er nun knapp 35 Jahre später für sonnige Tage, allerlei Ohrwürmer und ein heiteres Gemüt. Denn samt knackigen Melodien und diesen Refrains, die man bei 150 Sachen auf den Autobahnen dieser Republik mitgrölen wird, kann das CROSSON-Drittwerk eigentlich nur Spaß machen. "Rock 'N Roll Love Affair", auch wenn der Titel doch zum Augenrollen einlädt, steht seinen Nachfolgern "Spreading The Rock'n'Roll Disease" sowie "Invincible" in nichts nach.

Abermals hört man Vorreiter wie OZZY OSBOURNE, KISS, MÖTLEY CRÜE und AEROSMITH heraus und dennoch haben Jason Crosson und seine Mannen noch genug Eigeninitiative, um nicht allzu abhängig von den alten Helden zu klingen. Richtig, die Down-Under-Metaller wissen, wie sie jede Party zum Kochen bringen. Songs wie die 'Everyone's A Star'-Single, 'Weak At The Knees (For A Hot Brunette)' samt Synthie-Einsatz und das coole 'Possessed' repräsentieren das sonnige Gemüt ihrer Heimat und haben gewisses Hit-Potential. Doch CROSSON legt bei viel Liebe fürs Detail auch ein deutliches Augenmerk auf die Soli, die zum jeweiligen Song passen wie die Faust aufs Auge und ihnen zusätzliche Dynamik verleihen. Insbesondere 'Givin' Up Livin' Givin' Up' und der Titeltrack haben es mir angetan, stehen sie doch repräsentativ für die geballte Energie und die Leidenschaft, die CROSSON auf "Rock 'N Roll Love Affair" an den Tag legt.

Auch wenn nicht alle Passagen gleichermaßen überzeugen, macht das Album Laune. Vergesst zumindest für die Spielzeit von knapp 40 Minuten eure Alltagssorgen und Wehwehchen, lasst die Sonnenstrahlen eure Ohrmuscheln durchfluten und habt Freude mit "Rock 'N Roll Love Affair". Einem sexy Album, das ich in dieser Form niemals auf dem Schirm gehabt und aufgrund des doch sehr plakativen und kitschigen Artworks eher im Regal stehen gelassen hätte. Doch so kann man sich eben täuschen und ist dadurch umso schneller von der vorliegenden Qualität überrascht. CROSSON sollte man für jede Sommer-Party, sofern sie denn stattfinden, auf dem Schirm haben.