Gute-Laune-Bringer

Nach meinem Review der Live-DVD "Live At De Bosuil" Ende 2012 hatte ich CRYPTEX etwas aus den Augen verloren, wenn man von einem Auftritt im Vorprogramm von ENOCHIAN THEORY absieht. Das unerwartete Wiedersehen in Form von "Once Upon A Time" ist dafür umso schöner. Aus der Underground-Hoffnung ist eine Band geworden, deren neues Album es ohne Schwierigkeiten mit den großen Veröffentlichungen im Prog Rock der letzten Jahre aufnehmen kann.



Im Prinzip hat sich der CRYPTEX-Sound in all den Jahren gar nicht so sehr verändert: Gut gespielte Rock-Songs, deren Finesse auf Folk-Einflüsse trifft und die gleichsam schnell ins Ohr gehen und Wachstumspotenzial besitzen. Und obwohl das Trio an sich bodenständig agiert, hört man bereits im Opener 'Once Upon A Time' das Theatralische, das mein Kollege Thomas in seinem Review des letzten Albums "Madeleine Effect" erwähnt. Ja - diese dezenten QUEEN-Vibes hört man auch anno 2020 immer wieder. Mal im Gesang, den Chören oder den schwebenden Gitarren-Leads.



Dass es auch SAVATAGE-Cover von CRYPTEX gibt, wundert spätestens nach dem Genuss von 'Bloodmoon' nicht mehr. Das ist eine Nummer für die ganz große Bühne - episch, rockig und doch voller Abwechslung. Die Qualität des Progressiven liegt hier definitiv im scheuklappenfreien Songwwriting und nicht in einer Taktartwechselquote, die ein Gros des sonstigen Prog-Feldes sich auf die Fahnen schreiben möchte.



Eine weitere Qualität, die eigentlich banal klingt, ist die Wirkung, die solche Songs wie 'Two Horned Crown' oder 'Reptiles' auf mich haben: Sie machen gute Laune. Und eigentlich gilt das für jeden der zwölf Nummern auf "Once Upon A Time". Diese nach vorne gehende Fröhlichkeit suche ich sonst im Regal bei JETHRO TULL - CRYPTEX würde ich direkt daneben stellen, wenn es das Alphabet nicht verhindern würde.



Anspieltipps: Bloodmoon, Reptiles, Once Upon A Time