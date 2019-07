Celebration (all over the nation)

Es gibt Best-Of-Compilations, die lieblos dahingeschnoddert werden, indem elf, zwölf Tracks, die live relativ gut laufen, zusammengepackt und auf den Markt geworfen werden. Hier fragt man nach dem eigentlichen Mehrwert und Gehalt solch eines Arrangements. Dem gegenüber stehen aber auch Zusammenstellungen wie die Vorliegende, die zwar auch die besten und bekanntesten Songs einer Band enthalten, diese jedoch zum einen sorgfältig und analytisch ausgewählt und zum anderen wohlmöglich noch gänzlich neu aufgenommen, teilweise neu arrangiert oder sogar mit zusätzlichen Aufnahmen aufgewertet wurden. Für die zweite Variante haben sich die Schweizer von CRYSTAL BALL entschieden, die ihren 20. Bandgeburtstag ordentlich und voller Tatendrang angehen möchten.

So ist "2020" eine Veröffentlichung mit absolutem Mehrwert, bei der nicht nur Neu-Ankömmlinge im melodischen Rock-/Metal-Universum, sondern auch alte CRYSTAL BALL-Experten sehr viel zu entdecken haben. In 20 Jahren CRYSTAL BALL und bei bereits zehn üppigen Studioalben wurden viele Songs erschaffen, die das Zeug zum Best-Of durchaus haben. Doch die Melo-Metaller mussten sich eben für 20 Tracks – verteilt auf entsprechend zwei Rundlingen – entscheiden. Und wie macht man dies am besten? Auf Grundlage von Fan-Befragungen und Streaming-Analysen! Man überließ also nichts dem Zufall und feilte ausgiebig an "2020".

Das merkt man auch, wenn man sich die beiden CDs einmal genauer anhört: 81 Minuten lang gibt es auf dem ersten Rundling die zehn beliebtesten Songs der ersten Banddekade – neu eingespielt und interpretiert: Und hier fallen insbesondere 'He Came To Change The World', 'Mozart Symphony' und 'Am I Free?' ungemein positiv auf. Dachte man schon auf "Timewalker" und "Virtual Empire" das Maximum an Sound herausgeholt zu haben, wirkt diese Frischzellenkur noch um einiges wuchtiger und erhabener auf als die Songs ursprünglich schon waren. Ich bin begeistert!

Die zweite CD beschäftigt sich schließlich mit der aktuellen Schaffensphase von CRYSTAL BALL, wobei auch hier die Songs teilweise neu arrangiert oder mit kleinen, aber feinen Zusatznuancen verschönert wurden. Und auch hier gehen Songs wie 'Paradise', 'Alive For Evermore' oder 'Suspended' runter wie Öl, sorgen im deutschen Hochsommer 2019 für noch mehr Wärme und Sonnenschein und vor allem für glückliche Gesichter bei allen CRYSTAL BALL-Fans und Freunden melodischer Rockklänge.

Ich möchte diese Zusammenstellung nicht nur Neulingen dringend ans Herz legen, sondern auch allen Die-Hard-Fans dieser Welt, regt "2020" nicht nur die prächtige Laune an und lässt die Alltagsprobleme ein wenig kleiner erscheinen. Nein, man bekommt automatisch Lust, die damaligen Songs mit den "neuen" zu vergleichen, sich durch die zehn Alben von CRYSTAL BALL zu hören und seine ganz persönliche Zeitreise beginnen zu lassen. Insofern haben die Schweizer alles richtig gemacht! Auf die nächsten 20 Jahre!