König Melodie und sein solierendes Volk.

Wie aus dem Cover leicht ersichtlich sein dürfte, kommt D-DRIVE aus Japan. Die Musik klingt allerdings nicht allzu japanisch, denn man orientiert sich ziemlich offensichtlich an westlichen Hard Rock- und Metal-Gitarrengrößen der Marke Malmsteen, Satriani, Van Halen, Friedmann oder auch Petrucci. Die technisch hochbegabten Damen sowie Herren namens Seiji, Yuki, Toshi und Chiiko zelebrieren hochmelodischen Instrumental-Rock mit vielen Reminiszenzen an die Shredder der 80er und 90er, jedoch in einem saftigen modernen Sound. So macht das Hören durchgängig Spaß.



D-DRIVE variiert innerhalb seiner Genregrenzen geschickt zwischen flotten, riffgetriebenen Fegern ('Attraction 4D' oder 'The Last Revenge'), verschachtelten Prog-Metal-Songs ('Lost Block' erinnert an einen Instrumentalpart auf einer frühen DREAM THEATER-Scheibe) und ein paar ruhigeren Momenten. Die Hauptattraktionen sind aber immer die atemberaubenden Soli von Seiji und Yuki, gerne auch zweistimmig vorgetragen oder als Duelle arrangiert. Wer DRAGONFORCE nur wegen der Klampfen mag, den Rest drum herum aber eher kindisch findet, könnte in D-DRIVE seine Erfüllung finden.



Ich denke, die allerwenigsten werden sich daran stören, dass "Maximum Impact" eine Art Best-Of der ersten drei Alben ist, denn es ist sozusagen das internationale Debüt der Band. Die Songauswahl ist jedenfalls gelungen, und sollte auch Leuten munden, die nicht unbedingt auf Gitarren-Shred stehen. Die Melodie ist hier immer der König!