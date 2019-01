Digitale EP mit Warnhinweis.

Irgendwie scheine ich für diese Art von Musik anfällig zu sein: Klebriger Alternative Rock mit vielen elektronischen Spielereien, poppigen Melodien und tanzbaren Beats. Kommt das irgendwem bekannt vor? Auch wenn die Russen D-SENSE auf ihrer rein digitalen Debüt-EP "#savemehello" nicht speziell einem bereits bekannten Pendant zuzuordnen sind, dürften Bands wie AMARANTHE oder neue BATTLE BEAST durchaus Pate gestanden haben.

Zu Beginn lassen Nana und ihre Jungs noch mächtig die tiefen Klampfen krachen, was ihrem Sound wirklich gut zu Gesicht steht. Darüber hinaus kommt 'Butterfly' mit wenig Elektroelementen aus und lässt sogar Vergleiche zu SKUNK ANANSIE durchschimmern, spart aber an einer prägnanten Hookline. Der zweite Song 'Till The End' schraubt den Gitarrenanteil etwas herunter und die Elektroparts nehmen zu. Hier schafft D-SENSE (noch) die perfekte Symbiose und Balance zwischen rockigen und poppigen Elementen. Die Dynamik stimmt und auch die Hook sitzt. Fast schon vorhersehbar ist die Transformation im abschließenden Titelsong dann vollzogen: Sind die Dame und ihre Herren noch mit schweren Gitarren in die fast 13 Minuten gestartet, sind diese nun fast komplett verschwunden und das Quartett wandelt gefährlich nah an der Kitsch-Grenze. Stattdessen beherrschen tanzbare Beats und Subbässe das Szenario. Zwar bekommen sie gegen Ende doch noch irgendwie die Kurve, aber es haben sich durchaus ein paar mehr Sorgenfalten an meinem Horizont gebildet. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung D-SENSE sich entwickelt und ob sie das notwendige Gleichgewicht werden halten können. Aktuell wird in diesem Genre viel über Glaubwürdigkeit und Kalkül diskutiert, was im Fall der Russen sicherlich auch angebracht ist.

Losgelöst von diesen existentiellen Fragen munden mir die drei Appetithäppchen. Zwar ist noch kein entscheidender und elektrisierender Hit dabei, aber die Qualität ist durchaus vielversprechend – zumal auch die Produktion passt. Ich werde die musikalische Zukunft von D-SENSE im Auge behalten.

Anspieltipp: Till The End