Endlich mal wieder ein Knaller von der Symphonic-Front!

So! Endlich mal wieder ein überzeugendes Album aus dem Bereich Symphonic Metal. Die Damen und Herren von DAKESIS aus Birmingham zeigen den ganzen mutlosen Klonen von NIGHTWISH, WITHIN TEMPTATION und EPICA, dass es auch schwungvoller zugehen kann in diesem Genre, dem es mir zunehmend an Innovation und Qualität fehlt.

Aber schon das Eröffnungsduplett 'Ends Of Time' (Part 1 und Part 2) zeigt, dass Symphonic Metal mit weiblichem Gesang eine sehr tolle Sache sein kann. Ich mag die sehr spielstarke Band, die bisweilen ziemlich forsch nach vorne schreitet und auch komplexen Prog-Metal-Orgien nicht abgeneigt ist. Ich mag die kraftvolle Stimme von Gemma Lawler, die der Musik die Leidenschaft und den Pathos bringt, die sie braucht. Ich mag dies besonders gerne bei der Ballade 'Legacy In Memory', die mich endlich mal wieder daran erinnert, was ich an diesem Stil besonders liebe. Das könnten meine aktuellen Faves von BLACKBRIAR auch nicht besser! Davon hätte ich in der Tat gerne mehr gehabt. Aber DAKESIS scheint eher eine Truppe zu sein, die sich gerne austobt. Ich höre eine technisch sehr souverän zockende Band, die immer wieder ein paar knifflige Passagen aus dem Ärmel schüttelt. Die Orchestrierung passt jederzeit zur Musik und wirkt nicht wie desöfteren als stilbefriedigendes Beiwerk. Und dass bei der zeitweise schon beeindruckend dichten Musikmasse nicht alles der Gravitation anheim fällt, dafür sorgt dann immer wieder Gemma. Ihre Melodien halten es zusammen, und das (fast) ganz ohne die gängigen Klischees zu bedienen. Und wann habe ich denn das letzte Mal einen so überzeugenden Longtrack gehört wie 'Fractures'? Mit jedem Durchlauf wächst meine Euphorie für die Scheibe. Wird sowas von eingetütet!