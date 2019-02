Teuflisch gute Rockmusik!

In der Heimat Kanada konnte sich das Quartett THE DAMN TRUTH bereits einen Namen machen. Für 2019 hat man sich vorgenommen, jetzt auch den europäischen Kontinent zu erobern, die Tour dazu startet im April. Bereits im Juni 2016 ist das hier vorliegende zweite Album "Devilish Folk" erschienen.

Die Einflüsse von THE DAMN TRUTH liegen eindeutig in den 70er Jahren mit einem gewissen modernen Touch. Man hat sich durchaus auch etwas bei zeitgenössischeren Bands wie den ARCTIC MONKEYS abgeschaut. Zusammen mit der Wahnsinnsröhre von Sängerin Lee-La Baum, die nicht zu Unrecht mit einer Janis Joplin verglichen wird, ergibt das eine Mixtur, die keinen Fan von guter, ehrlicher Rockmusik unberührt lassen dürfte. Bis auf wenige Ausnahmen ist diese Art von Musik heutzutage ja sehr von männlichem Gesang dominiert, was THE DAMN TRUTH zusätzlich noch einen besonderen Farbtupfer verleiht.

Mit THE DAMN TRUTH macht sich eine weitere Kapelle auf, den viel zitierten toten Rock zu retten. Und die Chancen stehen mit einem so starken Scheibe wie "Devilish Folk" im Gepäck gar nicht so schlecht!

Anspieltipps: Broken Blues, Heart Of Gold, Devilish Folk