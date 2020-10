Frohmütig und schwelgerisch, aber nicht gefährlich.

Die Geschichte zu diesem ganz und gar nicht gefährlichen Album ist schnell erzählt. Zwei Freunde starten vor 15 Jahren ein gemeinsames Projekt, doch wie es so oft mit guten Ideen ist, sie werden von anderen Plänen und dem Leben an sich aufgefressen. Eddy Geott (Bass) und Oscar Martin (Gitarre) berappeln sich aber und machen nun den Traum wahr, ein Album aufzunehmen, das ihrem Musikgeschmack voll entspricht. Und das ist die Musik der Gitarrenhelden aus den 70ern und vor allem 80ern: Richie Blackmore (RAINBOW), Yngwie Malmstein, MSG oder ALCATRAZZ stehen hier Pate. Aber auch jüngere, neoklassisch geprägte Musikanten wie ANGRA oder STRATOVARIUS und sogar HELLOWEEN schimmern hier immer wieder durch.

So, jetzt wisst ihr auch gleich, wie das klingt. Somit gibt es jede Menge Déjà-vus, die mich etwas hin- und herreißen: Natürlich gefällt mir die Musik, vor allem wenn sie ins Schwelgen gerät, und die klassisch inspirierten Gitarrensoli haben mich schon seit jeher fasziniert. Andererseits drängt sich aber die Frage auf, warum ich dann nicht lieber gleich die Originale auflege? Klar, mit diesem Killerargument könnte man 98% aller aktuellen Veröffentlichungen wertlos machen, deshalb suche ich nach Argumenten, die für "Cosmic Vision" sprechen.



Für mich sind es ganz klar die Bonustracks, denn diese sind in der Muttersprache gesungen. Das DANGEROUS PROJECT stammt nämlich aus Peru (Lima) und ich habe den Eindruck, dass Sänger Jose Gaona erst wirklich Feuer entfacht, wenn er spanisch singt. Und 'El Fuego En Mi Corazón' klingt doch gleich mal spannender als 'The Fire In My Heart' (die englischsprachige Version). Ein weiteres Pro-Argument ist, dass die Band mit fast jedem Song ein eingängiges Ohrwürmchen landet, und die Soli ebenso gekonnt in Szene setzt, dass sie jeden Song veredeln. Diese positive Musik macht mir stets gute Laune. Ob das für eine dauerhafte Verweildauer in der Sammlung reicht, wird die Zeit zeigen.