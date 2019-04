Keine Termine und leicht einen sitzen

Wenn jemand das Rock'n'Roll-Gedankengut mit jeder Faser seines Körpers lebt und vor lauter Eifer, Tatendrang und Stahl in den Eiern sogar Blut schwitzt, dann ist es definitiv DANKO JONES. Der sympathische Kanadier zelebriert seine explosive Mixtur aus krachendem Garagen-Rock, bluesigem Hard Rock und Punk'n'Roll bereits seit mehr als 20 Jahren und scheint immernoch nicht müde zu sein. Denn anders kann ich mir den Eifer und den Bock auf Rock auf dem neuen Studioalbum "A Rock Surpreme" nicht erklären.

Zugegeben, der Überraschungseffekt hält sich auch diesmal in Grenzen und seine "Rock'n'Roll All Nite And Party Every Day"-Attitüde ist auch nicht neu, doch dafür kann man sich eben auf DANKO JONES in jederlei Hinsicht verlassen. Balladeske Momente sucht man vergeben, hier nehmen Party, Rock und wirklich alles, was dazu gehört, das Heft in die Hand. Songs wie 'Fists Up High', 'Burn In Hell' oder 'Party' sprechen hier eine eindeutige Sprache: Dreht die Boxen voll auf, sorgt dafür, dass euch keiner stört und rockt, was das Zeug hält.

'We're Crazy' und 'Dance Dance Dance' waren als Single-Auskopplung schon im Vorfeld bekannt und nach dieser Marschroute wüten auch die restlichen "A Rock Surpreme"-Songs umher. Das locker flockige Lebensgefühl und eine erdige, leicht dreckige Produktion erhöhen dabei den Spaßfaktor. Im direkten Vergleich zum Vorgänger fand ich "Wild Cat" zwar etwas griffiger und zwingender, doch das soll dem aktuellen Rundling nicht nachgehalten werden. Denn auch das neuste DANKO JONES-Album hält genau das, was es verspricht.