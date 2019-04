Neues Projekt vom Multi-Talent Frank Pané

Man kennt Frank Pané seit gut zwanzig Jahren als überaus aktiven und umtriebigen Musiker. Richtig bekannt geworden ist der Name des Gitarristen zwar erst durch sein Engagement bei BONFIRE, in eingeschworenen Metaller-Kreisen jedoch wusste ob seiner Kompetenz als Gitarrist schon Jahre zuvor. So hat er zu "Deception Of Pain", dem letzten Album der Prog/Power Metaller VALLEY’S EVE ebenso einen erheblichen Beitrag geleistet wie er danach den Sound des True-Metal-Geschwaders SOLEMNITY mitgeprägt hat.

In den letzten Jahren war Frank zwar vorwiegend mit der Ingolstädter Hard-Rock-Ikone unterwegs, doch auch für PURPENDICULAR, die wohl bekannteste DEEP PURPLE-Tribute-Band Europas, der unter anderem auch Ian Paice angehört, blieb ihm ausreichend Zeit. Dem nicht genug, hat der gute Mann gemeinsam mit David Reece auch noch SAINTED SINNERS am Laufen und mit dieser Classic-Rock-Truppe vor knapp mehr als einem Jahr das formidable "Back With A Vengeance" veröffentlicht. Über mangelnde Auslastung braucht man sich mit diesem Mann wohl ebenso wenig zu unterhalten wie über mangelnde Motivation.

Im Gegenteil, Frank scheint geradezu vor Kreativität zu platzen. Da sich aktuell offenbar diverse Songideen angesammelt haben, die zu keiner der erwähnten Spielwiesen so wirklich passen wollten, musste Mr. Pané eben ein weiteres Unternehmen ins Leben rufen. Dieses wurde auf den edel klingenden Namen DARK BLUE INC. getauft und lässt weitere Facetten seiner Kompetenz erkennen. "Linked To Life" beinhaltet nämlich einen wesentlich höheren Anteil an Gitarrendominanz als man das von Frank gewohnt ist. Von einem Solo-Album scheint er sich aber dennoch im Vorfeld entsprechend distanziert zu haben.

Nachvollziehbar, denn auch wenn bei DARK BLUE INC. mitunter Querverweise an Yngwie MALMSTEEN und diverse andere Saitenkünstler herzustellen sind, deckt Saitenakrobatik nur einen Teil des Albums ab. Das Fundament stellt dagegen Blues-infiltrierter Classic/Hard Rock dar und eben diesen weiß die Mannschaft auf gediegene Weise darzubieten. Mit Hal Patino und Göran Edman hat Frank zudem zwei prominente Kräfte rekrutieren können, doch nicht nur diese beiden sorgen für wohlige Klänge. Auch Franks Gattin Lydia, die in 'Time Will Never Wait' in Erscheinung treten darf, schafft es für Akzente zu sorgen und auch Andrea Vergori an den Tasten weiß sich gut in Szene zu setzen. Nicht zuletzt die unzähligen Duelle zwischen Keyboards und Gitarren lassen schließlich doch an seine Heroen DEEP PURPLE denken.

Doch auch das ist noch nicht alles. Durch den durchaus zeitgemäßen Sound und diverse komplexe Songstrukturen dürfen sogar diverse Prog-Metal-Größen wie etwa DREAM THEATER als Referenzen angeführt werden. Etwa im Titelsong, oder auch beim verspielten wie abgefahrenen 'Karma Machine'. Dem gegenüber stehen zu guter Letzt auch noch gen Melodic Rock tendierenden Tracks, mit denen DARK BLUE INC. ebenso zu gefallen weiß. Als besonderes Leckerli diesbezüglich erweist sich 'Sacred Sin', das durch die Flamenco-Einsprengsel der Gitarre sogar einen Hauch mediterranes Flair versprüht.

Frank Pané ist ein echtes Multi-Talent, einen weiteren Beweis dafür stellt "Linked To Life" dar!