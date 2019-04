Diesmal nur fünf neue Songs, die aber an die letzten Großtaten anknüpfen

Die Wundertüte aus Leipzig, die sich in musikalischen Dingen schon seit geraumer Zeit kaum mehr sinnvoll einsortieren lässt, hat diesmal eine fünf Songs starke EP zusammengeschraubt, was schon mal den Vorteil hat, dass man nicht wieder fünf Jahre auf einen Longplayer warten muss wie zwischen "Orange" (2011) und "Everchild" (2016). Denn beim Songwriting gibt es für die Band keinen Zeitdruck, das Musizieren und Songs erschaffen selbst ("im Refugium Band", wie Torsten Wenzel es im Interview ausdrückte) steht im Mittelpunkt. Doch nun waren eben diese fünf Songs fertig, passten gut zusammen und da wollte man die auch als EP herausbringen. Mit einem tollen, auf Leinwand gezeichneten Coverartwork noch obendrauf.

Der Start in "Half Light Souvenirs" geht mit einem direkten, lässig-leichten Prog-Rock-Song vonstatten - ein Auftakt nach Maß. 'Her Bed Unmade' beginnt mit einem flotten Riff und kommt im Mittelteil sogar mit einem wilderen Part daher, der an den "Orange"-Auftakt mit 'Toy' erinnert. Bei 'How We Got Lost' schaltet man anschließend einen Gang zurück; die Nummer hat einen treibenden Drumbeat, grooviges Gitarrenspiel und zum Ende hin wunderbar entrücktes Georgel zu bieten. 'Trillianthem' stellt den eindrücklichen, zarten und trotzdem raumgreifenden Gesang von Niko Knappe in den Mittelpunkt, unterbrochen von kurzen furiosen Gitarrenausbrüchen - einmal mehr ein tolles DARK SUNS-Stück, in dem man sich verlieren kann, wie es auch schon auf "Everchild" einige gab. In den letzten beiden Stücken dominieren schließlich ruhigere Klänge. Eher etwas zum Schwelgen, jedoch für mich auch die beiden Songs, die auf dieser EP am wenigsten prägnant sind. Wobei man allerdings festhalten muss, dass ein DARK SUNS-Song, zumal wenn er wie 'My Sermon' sieben Minuten lang ist, sich niemals in nur eine Kategorie einordnen lässt. So hat 'My Sermon' neben der bedächtigen Melodie zum Beispiel am Anfang auch einen tollen Psychedelic-Part.

Die rockige Mitgehnummer 'Her Bed Unmade' sticht sofort hervor und dürfte live eine Bank sein, auf den zweiten Blick hat es mir aber vor allem 'Trillianthem' angetan - dieser ergreifende Gesang, diese fulminanten Eruptionen, da passiert mal wieder so einiges in den siebeneinhalb Minuten Musik. Musikalisch wird auf "Half Light Souvenirs" an "Everchild" angeknüpft, der Sprung bzw. die stilistische Wandlung war zwischen "Grave Human Genuine" und "Orange" und dann auch hin zu "Everchild" jeweils deutlich markanter. Da aber die Leipziger schlicht keine auch nur mittelmäßigen Songs schreiben und offenbar in musikalischer Hinsicht noch so einiges im Köcher haben, ist auch "Half Light Souvenirs" wieder absolut lohnenswert ausgefallen, nicht nur für Fans der Band. Und zumindest in meinen Ohren war "Everchild" nach ebenfalls schon tollen vier Vorgängern ein Album für die Ewigkeit - und "Half Light Souvenirs" ist vom Niveau, der Eingängigkeit und der Vielfalt der Songs nicht weit entfernt davon. Chapeau, encore une fois.