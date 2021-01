Ophiuchus - The Thirteenth Sign Of Zodiac

Ophiuchus - The Thirteenth Sign Of Zodiac

Ungehobelt, deftig, kräftig.

Unter dem kryptischen Namen "Ophiuchus" hat die seit 2011 aktive Death/Thrash-Formation DARK ZODIAK ihr viertes Album vorgelegt. Und ich muss sagen: Die trübselige Corona-Zeit des Jahres 2020 hat das Quintett aus Baden-Württemberg erfolgreich genutzt.

Der Line-Up-Wechsel, den die Band nach dem Weggang ihres bisherigen Bassisten Sebastian Rosa Anfang des Jahres 2020 vollziehen musste, hat dem Fünfer dabei offensichtlich nicht geschadet. Denn nunmehr greift mit Steffi Bergmann neben Sängerin Simone Schwarz auch am Bass eine Frau kraftvoll in die Saiten.

Dementsprechend ist "Ophiuchus" ein ziemlich wilder Ritt durch zehn düstere Songs, die allesamt die Attribute druckvoll und bedrohlich auf sich vereinen. Zu diesem Eindruck trägt vor allem der mal bellende, mal keifende Gesang von Simone Schwarz bei, die sich in jeder Stimmung äußerst energiegeladen inszeniert. Schon der Opener 'Do More Say Less', der zunächst mit einem ruhigen Gitarrensolo beginnt, kommt im weiteren Verlauf mithilfe eines Tempowechsels und dem repetitiv vorgetragenen Refrain sehr eindringlich daher. Ziemlich deathmetal-lastig windet sich der über siebenminütige Titelsong 'Ophiuchus' in den Gehörgang, der im Mittelteil mit einem sehr melodiösen Gitarrensolo überrascht.

Insgesamt bestechen die Songs von DARK ZODIAK aber weniger durch Melodiösität, als durch Aggressivität, akzentuierte Rhythmik und ihre finstere Stimmung. Mit dieser Mischung gelingt es der Band immer wieder aufs Neue, zehn abwechslungsreiche Tracks hervorzubringen, die in sich stimmig und wie aus einem Guss präsentiert werden.