Skandinavischer Power Metal mit italienischer Stimme aus Australien.

Nichts wirklich Neues bietet uns DARKER HALF aus Australien mit dem aktuellen Output "If You Only Knew": In Sachen melodischem Power Metal sind schließlich auch keine großartigen Innovationen mehr zu erwarten, seit die Skandinavienfraktion das Feld vor etlichen Jahren abgegrast hat. Viel zu kritisieren gibt es am vierten Album des Quartetts von der Südhalbkugel allerdings auch nicht: Neun blitzsauber komponierte und musikalisch astreine Tracks werden dem Genrefan geboten, klanglich im unmittelbaren Gefolge von STRATOVARIUS, SONATA ARCTICA, GAMMA RAY und Konsorten angesiedelt. Dabei hinterlässt zumindest Sänger und Gitarrist Vo Simpson mit seiner italienischen Stimmfarbe eine eigene Duftnote.



Der Opener 'Glass Coloured Rose' lässt keine Wünsche offen: Mit groovigem Uptempo und ziemlich eingängig wird 2If You Only Knew" eingeläutet; die Riffs (besonders im Mittelteil) bretzeln ordentlich, die Stahlsaiter solieren fröhlich in GAMMA RAYesker Manier. In diesem Stile geht es mit nur leichten Tempovariationen weiter. Nicht jeder Refrain zündet gleichermaßen, vieles erinnert an bereits vorhandene Genrebeiträge, aber die Stücke funktionieren anstandslos, und auch handwerklich gibt man sich hier keine Blöse. Im positiven Sinne fühle ich mich klangtechnisch und kompositorisch an Timon KOTIPELTOs Soloveröffentlichungen erinnert. Nur der Titeltrack tanzt mit seiner etwas düstereren Stimmung und stärkerer Dramatik etwas aus der Reihe, ebenso das längere und mit unerwarteten Growls unterlegte 'Sedentary Pain'. Progressivere Elemente klingen übrigens gelegentlich an, werden allerdings eher subtil und zweckmäßig eingesetzt.



Das Energielevel und das flotte Tempo gehören auf "If You Only Knew" auf die Habenseite, ebenso die musikalisch prinzipiell blitzsaubere Darbietung. DARKER HALF kommt nur etliche Jahre zu spät, um sich im Bereich des melodischen Kraftmetalls in besonderer Weise hervortun zu können. Genrefans werden mit dem neuen Album der Australier aber bestens bedient und können ohne Weiteres zugreifen.



Anspieltipps: Glass Coloured Rose, If You Only Knew, Thousand Mile Stare