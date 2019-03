Ein weiterer Anwärter auf das Prog Album des Jahres!

"Human" ist der dritte Streich der Schweden DARKWATER. Wenn man bedenkt, dass das die Bandgründung auf das Jahr 2003 zurück geht, lässt sich durchaus feststellen, dass Qualität hier eindeutig vor Quantität steht. Und auch wenn die beiden Vorgängerwerke "Calling The Earth To Witness" (2007) und "Where Stories End" (2010) für durchaus ordentliche bis sehr gute Resonanzen sorgten, kam die Band nie über den Status eines Geheimtipps hinaus. Dies soll sich jetzt mit dem neusten Werk ändern.

Verdient hätte es die Truppe allemal, denn auch mit "Human" braucht man sich nicht hinter Szenegrößen aus ihre Heimat, wie SEVENTH WONDER und EVERGREY, verstecken, in deren Fahrwasser die Band sich über die Jahre bewegt hat, ohne dabei von der großen Masse wahrgenommen zu werden. Der Name DARKWATER steht für eine unwiderstehliche Mischung aus progressiven und melodischen Elementen ohne dabei den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren - der Eingängigkeit. Trotz vorhandener Frickeleinen, die zur progressiven Musik dazu gehören, wie das Salz in der Suppe, werden diese nicht übertrieben. Es passiert so einiges in den einzelnen größtenteils überlangen Song, aber ohne dass sich der Hörer davon erschlagen fühlt. Es ist schon beeindruckend, wie hier alles gut akzentuiert auf den Punkt kommt.

Alle sprechen momentan über die neue DREAM THEATER "Distance Over Time". DARKWATER hat mit "Human" ein Album heraus gebracht, das nicht weniger Aufmerksamkeit verdient. Ich möchte jetzt hier aber auch keine Diskussion aufkommen lassen, welche der Scheiben jetzt besser oder schlechter ist - das darf jeder gerne für sich selber herausfinden. Ich finde beide geil!