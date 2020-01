...und zack sind die 60er wieder präsent

THE DAVE CLARK FIVE – man muss diesen Namen eigentlich zwangsläufig mit den BEATLES zusammen nennen, die sie mit ihrem Song 'Glad All Over' 1964 von der Spitze der englischen Charts verdrängt haben. Mit dem Stück 'Bits And Pieces' haben sie diesen Erfolg direkt wiederholt. Sie verkauften insgesamt weltweit über 100 Millionen Schallplatten und wurden am 10. März 2008 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.



Die Band wurde 1960 von Schlagzeuger Dave Clark gegründet, der auch Manager der Gruppe war. Weitere Bandmitglieder waren Mike Smith (Gesang, Keyboard), Lenny Davidson (Gitarre), Denny Paxton (Saxophon) und Rick Huxley (Bass). Sie war die erste britische Band, die in den USA tourte und innerhalb von zwei Jahren gelangen ihr fünfzehn aufeinander folgende Top-20-Hits. Bis 1967 war die Band ziemlich erfolgreich, löste sich 1970 nach ihrem letzten Hit 'Here Comes Summer' dann aber auf. Erfolgreich war Dave Clark auch mit seinem Musical "Time", bei dem diverse musikalische Größen mitgewirkt haben, unter anderem Cliff Richard, Dionne Warwick, Julian Lennon und - nicht zu vergessen – Freddie Mercury.



Hört man sich dieses Album an, wird man unweigerlich in die Sechziger zurückgeführt, denkt an Rock 'n' Roll und Woodstock und an viele Bands dieser Zeit, die unsere heutige Musik ganz entscheidend mitgeprägt haben. Mal ganz abgesehen davon, dass Mike Smith eine herausragende Stimme hatte, egal, ob es um Rock 'n' Roll, eingängigen Rock-Pop oder "Schmusesongs" ging. In diesem Zusammenhang ist besonders das 'Good Old Rock 'n' Roll'-Medley interessant, bei dem Mike Smith sein stimmliches Können ganz besonders zeigen kann. Und wenn man sich mal alte Videos anschaut – YouTube lässt grüßen – dann stellt man schmunzelnd fest, dass besonders die weiblichen Fans bei Auftritten von THE DAVE CLARK FIVE genauso abgingen, wie man es sonst nur von den BEATLES aus älteren Dokus kennt. Dave und seine Mannen trugen Anzug, Hemd und Krawatte, der Bühnenaufbau war eher minimalistisch zu nennen, die Songs sind meistens kurz und knackig, die Auftritte waren grandios. So ist diese Platte eine schöne Ehrung für eine Band, die vielleicht hier bei uns nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie eigentlich verdient hätte.



Die 28 Songs des Albums hat Dave Clark in den Abbey Road Studios remastert und sie sind sowohl als CD-Digipack als auch als Doppel-LP erhältlich. Die Hülle und das 32-Seiten-Booklet sind liebevoll gestaltet. Die Hülle mit erhabenem Golddruck, das Booklet mit vielen Bildern, einer lesenswerten Biografie (allerdings auf englisch) und vielen Zitaten bekannter Musiker und diverser Magazine. Alles in allem eine runde Sache.