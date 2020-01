Ein mutiges Album zum richtigen Zeitpunkt!

"Es war einfach Zeit dafür, mal etwas völlig anderes zu machen, und dabei hatten wir reichlich Spaß," erzählt Pablo van de Poel, Gitarrist des niederländischen Trio DEWOLFF über die Arbeiten an ihrem neusten Album. Entstanden sind die "Tascam Tapes" während der letzten Tour. Aufgenommen wurde dabei im Bandbus, in Hotels, Backstage in Clubs, oder einfach irgendwo unterwegs am Straßenrand. Dabei kamen dann lediglich eine Gitarre, ein Mikrofon, ein Sampler mit diversen darauf gespeicherten Soul-Drumbreaks, sowie ein batteriebetriebener alter Synthesizer zum Einsatz. Als Aufnahmegerät diente ein portabler Vierspur-Rekorder namens Tascam Porta Two aus den 80er Jahren, der dem neuesten Werk dann auch den Namen gab.

Nach einem so erfolgreichen letzten Scheibe wie "Thrust" (2018), die in der Heimat sogar in die Top 10 der Charts einzog, darf ein solcher Schritt als durchaus mutig bezeichnet werden. Herausgekommen ist eine in jeglicher Hinsicht ungewöhnliches Album, das gerade eben durch diese sich selbst aufgezwungene Minimalistik lebt und einen ganz besonderen Charme entfaltet. Die eigenständige Mischung aus Blues, Psychedelic und 70ies Rock, für die der Name DEWOLFF steht, funktioniert bestens in diesem abgespecktem Gewand. Das Experiment darf als gelungen betrachtet werden.

Im digitalen Zeitalter, wo vielen Produktionen die gewisse Wärme abhanden gekommen ist, bin ich froh, dass es noch Bands wie DEWOLFF gibt, die sich schon von Haus aus der analogen Aufnahmetechnik verschrieben haben. Klar hat die moderne Technik so einiges einfacher gemacht, aber der Musik wurde dadurch auch ein bisschen was von der Seele genommen. Manchmal lohnt es sich auch gegen den Strom zu schwimmen, wie die "Tascam Tapes" beweisen, ein Album mit sehr viel Seele!

Anspieltipps: Blood Meridian I, Blood Meridian II, It Ain't Easy