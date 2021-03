Gewohnt stark!

Gut ein Jahr ist es erst her, dass uns die Niederländer das experimentelle und minimalistische Werk "Tacscam Tapes" präsentierten. Und statt im März letzten Jahres auf Tour zu gehen um die neuen Songs live zu vorzustellen, traf auch DEWOLFF der coronabedingte Lockdown. Aber Stillsitzen ist nicht das Ding des Trios. "Ich dachte mir: Nie wieder in unserem Leben werden wir so viel Zeit haben, um Inspiration aufzusaugen, zu schreiben und aufzunehmen", meint Pablo. "Musik ist unsere liebste Sache auf der Welt." Weiter führt er aus: "Wir hätten dieses Jahr damit verbringen können, eine Rockoper mit sechs Albenseiten als Reaktion auf 'Tascam Tapes' zu machen", Aber stattdessen haben wir die Erfahrung von 'Tascam Tapes' genutzt, um unsere ungefilterte Musikalität in Songs zu verwandeln."

Und insgesamt zehn Songs sind es geworden, die uns auf "Wolffpack" wieder einmal das breite musikalische Spektrum von DEWOLFF aufzeigen. Tief verwurzelt im Sound der 70er präsentieren uns die beiden Brüder Luka und Pablo van de Poel zusammen mit Robin Piso wieder ihre ganz spezielle Melange aus Soul, Funk, Psychedelic Sounds und Südstaaten Rock. Dies tun sie diesmal allerdings nicht alleine sondern haben sich ein paar Freunde eingeladen. Mit dabei sind unter anderem die Roots-Rocker THE DAWN BROTHERS, die Blues-Rocker THE GRAND EAST, die Sängerin und Songschreiberin Judy Blank, die Bläser-Band BROKEN BRASS, der französische Sänger und Songschreiber Theo Lawrence und der Ex-WOLFMOTHER-Bassist Ian Peres. Zusammen bilden sie das "Wolffpack" nach dem das neuste Werk benannt ist.

War es bei den "Tascam Tapes" vor allem der bewusste Minimalismus, der beeindruckte, ist es hier die gelungene Beteiligung der Gäste. Fans können beruhigt sein, es ist immer noch ein typisches DEWOLFF Album angereichert durch Gastbeiträge, die an den richtigen Stellen für Akzente und gewisse Farbtupfer im Sound sorgen. So ist Ian Peres in der groovigen Eröffnungsnummer 'Yes You Do' am Tieftöner zu hören und Judy Blank liefert die Backing Vocals. Und die Bläser von BROKEN BRASS beispielsweise veredeln 'RU My Savior?'.

Von einem Kreativitätsloch oder gewissen Abnutzungserscheinungen ist bei DEWOLFF auch auf ihrem inzwischen neunten Studioalbum noch nichts zu spüren, ganz im Gegenteil. "Wolffpack" liefert gewohnt starke Kost.

Anspieltipps: Yes You Do, Do Me, Bona Fide, RU My Savior?