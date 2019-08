Gemischte Gefühle <br />

Ein neues THE DEAD DAISIES-Album nur ein Jahr, nachdem "Burn It Down" die Hardrocker dieser Welt ansprach? Mitnichten. Denn wer sich schon einmal diese Combo live anschauen durfte, dem ist sicher aufgefallen, dass knapp die Hälfte ihres Sets aus Cover-Songs besteht. Also wenn jemand der guten, alten Rockzeit Tribut zollt, dann John Corabi und seine Mannen. Und so fanden auch auf den bis dato vier Studioalben stets locker flockige Coverversionen ihren Platz und sorgten so natürlich für etwas mehr Spielzeit auf den Platten.

Lange Rede, kurzer Sinn – "Locked And Loaded" ist kein neues Studioalbum in dem Sinne, sondern eine Kompilation aus den bisherigen Coverversionen. Also wirklich neues Material bekommen THE DEAD DAISIES-Fans aktuell leider nicht geboten, als Hommage an die Großen der Szene eignet sich "Locked And Loaded" aber vor allem für diejenigen, die bisher noch nicht in den Genuss solcher Alben wie "The Dead Daisies" oder "Make Some Noise" kamen. Für sich genommen rocken die Fremdkompositionen im THE DEAD DAISIES-Gewand nämlich ganz schön ordentlich.

Ob nun ALEX HARVEY ('Midnight Moses'), CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL ('Fortunate Son'), THE WHO ('Join Together') oder THE BEATLES ('Helter Skelter' und 'Revolution'), anhand der Neuinterpretation der Herren merkt man erst den zeitlosen Charakter dieser absoluten Evergreens. Insbesondere 'Evil' (im Original von HOWLIN WOLF) und 'Bitch' (Mick Jagger und Co. lassen grüßen) rocken ordentlich und munter drauf los, wohingegen es von 'American Band', dem NEIL YOUNG-Cover 'Rockin' In The Free World' sowie dem abschließenden DEEP PURPLE-Monster 'Highway Star' noch drei Live-Versionen auf "Locked And Loaded" geschafft haben.

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei nicht um neues Material handelt und THE DEAD DAISIES im Live-Repertoire noch andere Coverversionen in Petto hat wie beispielsweise 'Let It Be', 'Maggie May', 'Parasite', 'Sick As A Dog' oder 'Ramble On', ist das Endergebnis mit gemischten Gefühlen zu sehen. Schließlich hätten Künstler wie AEROSMITH, ROD STEWART, KISS, LED ZEPPELIN oder ferner auch BOB DYLAN, BUFFALO SPRINGFIELD oder FACES einen Tribut verdient. Wenn schon, denn schon, nicht wahr?

Nicht wirklich originell und revolutionär auf der einen Seite, eine Herzensangelegenheit als Huldigung vor den eigenen Helden auf der anderen Seite – so darf sich jeder selbst ein Urteil bilden und entscheiden, ob sich eine Anschaffung von "Locked And Loaded" lohnt, wenn man eh schon die komplette Diskographie inklusive der Live-Scheibe "Live & Louder" im Schränkchen hat. Die richtige Vermarktung ist eben schon die halbe Miete.