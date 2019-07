Ein vielsagender Titel, der hält, was er verspricht!

Wenn der Name Programm ist, läuft im Grunde schon mal eine ganze Menge richtig. Die Jungs von DEAD FRIENDS 46 haben ihren ersten Silberling schlicht und ergreifend "Hardcore" getauft und damit erwartungsgemäß auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Truppe vom Orange County begnügt sich aber bei weitem nicht damit, den Old-Schhol-Stiefel routiniert herunterzuzocken, sondern fügt der Sache noch eine ordentliche Prise punkigen Rock & Roll hinzu - und ehe man sich versieht, wird aus der zunächst bitterernsten Partie eine gelegentlich sogar partytaugliche Angelegenheit, bei der nicht nur der Pit bedient wird, sondern auch so manche Raufbold-Kehle zum Zuge kommt, die bei Songs wie 'Banned From The Pubs' sofort in den schunkeligen Hooligan-Modus wechselt. Genug Information?

Nun, "Hardcore" ist letztendlich eine Scheibe, die in vielerlei Kontexten super funktioniert. Man kann in der Bar mitsingen, es gibt reichlich Anlass zur Bewegung in einem kleinen Club, nach einer bierseligen Runde im privaten Kreis ist dreckiger Stoff wie 'Devil And Don' ebenfalls herzlich willkommen, und wenn es doch einmal die etwas radikalere Variante der Hardcore-Lesart sein soll, sind Tracks wie 'The Firm' und 'Rise Up' gute Einstiegsdrogen in die Welt einer Kapelle, die bereits am Anfang ihrer Karriere ziemlich gut begriffen hat, worum es bei ihrem Lieblingssound geht.

Und genau deshalb ist das Debüt dieser sympathischen Truppe auch über den Tellerrand der Core-Gemeinde hinaus absolut empfehlenswert. "Hardcore" hat einen packenden Drive, ein immens gutes Gespür für coole Grooves, bietet in der Kürze der Zeit reichlich Abwechslung und kann deshalb auch durchaus gelegentlich etwas prolliger rüberkommen. Bis hierhin muss sich DEAD FRIENDS 46 noch mit einem kleinen Underground-Label begnügen; nach dem Release der neuen Scheibe sollten allerdings neue Türen geöffnet worden sein, die die Band auch zu internationaler Anerkennung bringen.

Anspieltipps: Damned From The Pubs, Devil And Don, Mass Hysteria