Fetter Rock aus dem Untergrund!

Die Veröffentlichungsflut macht es schwierig, aktuell zu bleiben. Was bleibt zuerst auf der Strecke? Eigenveröffentlichungen, na klar. Aber als ich mal wieder durch einen "Reste-Stapel" gehe, finde ich dieses Kleinod hier, das auf keinen Fall einfach untergehen sollte. Und gute Musik ist ja auch noch gut, wenn man sie etwas später entdeckt, oder?



Die Karlsruher DEAD MAN'S BOOGIE, deren "Devil Nation" meinen Erstkontakt mit der Band darstellt, haben wohl bereits ein Album veröffentlicht. Wenn das auch so cool ist wie "Devil Nation" muss ich die Scheibe wohl auch mal eintüten. Denn die Badener verstehen es, mit viel Herzblut mitreißende, harte Rockhymnen zu schreiben, die stilistisch unterschiedlich sind, aber immer ziemlich ins Schwarze treffen. So ist das hektische Titellied genauso gut wie das hinterhältig-progressive 'The Flood' oder das fetzig-melodische 'Follow The Sun' oder der kleine Heimtücker 'The Devil's Rejects' oder der heftige Metal von 'Warmachine'. Eine besondere Erwähnung verdient der Zehnminüter 'Not A Hero', der balladesk beginnt und sich dann steigert. Ist die Ära der Powerballaden etwa zurückgekehrt? Insgesamt finde ich fast alle Songs stark, nur 'Jekyll & Hyde' ist ein Grunge-Stück, dass über Mittelmaß nicht herausragt und anstatt Intro und Outtro hätte ich mir ein Lied mehr gewünscht. Sonst? Klasse!



"Devil Nation" bietet so Vieles und so Unterschiedliches, dass ein Reinhören für den qualitätsbewussten Rockfan eigentlich Pflicht sein sollte. Ich mache es mal einfach, hier ist der Titelsong: