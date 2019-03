Die nimmer endende Arbeitswut des Mr. J.

Rogga Johansson und kein Ende: Diesmal hat der schwedische Tausendsassa sein altes Baby DEAD SUN reanimiert und mit einem zweiten Album bedacht, das im Kern irgendwo zwischen den Göteborg-Eskapaden früherer Tage und gemäßigtem Melodic Death der alten Schule hin und her schwankt. Musikalisch ist entsprechend nicht viel Überraschendes dabei, es sei denn der typische, hier mal wieder neu belebte Sound früherer Sunlight/Fredman-Produktionen wird heute noch als originell eingestuft. Und sonst?

Nun, die Performance geht in Ordnsung, es sind ein paar angenehme Widerhaken dabei, DARK TRANQUILLITY und Co. kann man anhand der neun Kompositionen auch noch einmal aus einer anderen Perspektive denn der heutigen für sich kennen lernen, und dass die Einflüsse passend abgebildet sind und selbst die ollen EDGE OF SANITY-Schinken mal wieder durchblicken, ist ein willkommener Nebeneffekt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das Material von "Soil's Kingdom" nicht bis zur letzten Sekunde mitreißt und speziell auf der Ziellinie bereits die Betriebstemperatur gewechselt wird, um mit nicht allzu viel Schweiß unter der Dursche zu verschwinden. Soll heißen: Die Motivation könnte hin und wieder etwas größer sein als in Stücken wie 'Hell Inside' und 'Martyr' die ein leichtes, absolut vermeidbares Qualitätsgefälle beschreiben.

Dank solcher Songs wie '66sick', 'As We Wither' und 'Dead End Route' bleibt Johansson aber dennoch auf solidem Kurs und muss sich auch in seinem gefühlt 100. Projekt nicht mit allzu scharfer Kritik auseinandersetzen. Nur eines wird hier noch einmal klar: Man kann nicht auf taausend Hochzeiten tanzen, und jederzeit eine formidable Kür ablegen. "Soil's Kingdom" ist ein anständiges Album - mehr aber dann auch nicht!

Anspieltipps: 66sick, Dead End Route