Gelunger Einstand des Schwedenfünfers!

Bei DEAF RAT mag es sich um eine neue Band handeln, aber ein Teil der Jungs hat als BILLION DOLLAR BABIES schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und eben dies hört man auf dem Debüt "Ban The Light" deutlich heraus.



Unter neuem Namen präsentieren uns die Schweden astreinen Hard Rock mit dem gewissen modernen Touch, ohne aber dabei die Wurzeln zu verleugnen. Dass man jetzt in der Presseinfo ankündigt die Lücken füllen zu können, welche Bands wie LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH, GUNS’N’ROSES und PANTERA hinterlassen haben, klingt ziemlich ambitioniert. Und klar wird damit die Messlatte für eine Beurteilung ziemlich hoch gelegt. Aber ganz ehrlich, nach mehrmaligem Anhören von "Ban The Light", finde ich diese Aussage gar nicht mal so sehr aus der Luft gegriffen.



Im großen Einheitsbrei der uns heutzutage so oft serviert wird, sind die fünf Schweden ein richtiger Lichtblick. Und auch die Helden aus alten Tagen haben irgendwann mal klein angefangen. In wieweit es sich bei DEAF RAT um das nächste große Ding handeln kann, wird, denke ich, die Zeit zeigen. Der Grundstein wurde mit diesem mehr als solidem Debüt auf jeden Fall gelegt. "Ban The Light" ist ein abwechslungsreicher Hard-Rock-Leckerli, dem nur sowas wie ein Hit abgeht.



Anspieltipps; Safe From Myself; Ban The Light; Wanted Forever