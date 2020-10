Bay Area Rhapsody!

Es ist das wohl mit deutlichem Abstand ungewöhnlichste und daher mutigste Cover des langsam ausklingenden Jahres 2020: Man kennt die Bay-Area-Heroen von DEATH ANGEL live als absolute Macht, als fünf begnadete Musiker, die den Geist, die Faszination, die Gewalt und das Rohe des Thrash Metal mit der Muttermilch aufgesogen haben. Eigentlich kann man jedem Metal-Fan ungehört neues DEATH ANGEL-Material ans Herz legen, denn jüngst "Humanicide" hat gezeigt, welche Urgewalt die Mannschaft aus San Francisco darstellt. Und ausgerechnet dieses Aushängeschild wagt sich an QUEEN und DAVID BOWIE?

Mit ein wenig Magengrummeln ob meiner Skepsis, dreht also die neuste DEATH ANGEL-EP ihre Runde. Und was soll ich sagen: Was für eine auffallende und gehaltvolle Cover-Version! Wer denkt, dass diese legendäre QUEEN-Nummer mit dem Feuer des Bay-Area-Thrash-Metal niemals in Einklang zu bringen sei, der irrt. Denn obwohl Mark und Rob, die sich bei dieser Nummer den Gesang teilen, sehr nah am Original geblieben sind, ist der DEATH ANGEL-Vibe in jeder Pore spürbar. Auch deutlich wird, wie viel musikalisches Talent die beiden ans Tageslicht bringen, mit wie viel Lust und Freude sich DEATH ANGEL an die Nummer getraut hat. 'Under Pressure' ist definitiv keine Fun-Nummer, sondern eine große Hommage an zwei der schillerndsten und wegweisendsten Musiker des 20. Jahrhunderts: DAVID BOWIE und Freddy Mercury bzw. QUEEN.

Wir nehmen also die Begeisterung des EP-Titeltracks mit und hören uns die restlichen Stücke des (digitalen) Rundlings an: 'Faded Remains' ist für DEATH ANGEL-Verhältnisse ähnlich ungewöhnlich: Akustische Gitarre, ruhiger Osegueda-Gesang, nachdenklich, fast schon besinnlich – der perfekte Soundtrack für die Serie "Sons Of Anarchy" und wäre auf jedem kommenden Album der Jungs ein absoluter Blick- bzw. Hörfang. Die unbesorgten, akustischen Outlaw-Töne gehen weiter, denn mit der "Act III"-Nummer 'A Room With A View' sowie 'Revelation Song' gibt es zwei weitere, mehr als geglückte Akustik-Nummern, von denen man auch als eingefleischter Thrash-Metal-Fan nicht genug bekommen kann.

Robs Jackson-Klampfe wurde also für die vier Stücke gegen eine wohlklingend warme Akustikgitarre eingetauscht und zeigt die Band 30 Jahre nach der bereits erwähnten "Act III"-Scheibe erneut von ihrer experimentellen Seite.

DEATH ANGEL hat die Corona-Pause äußerst einfallsreich genutzt und präsentiert uns eine höchst ungewöhnliche und daher so wertvolle, tolle Wohlfühl-EP, die nicht nur Fans der hier erwähnten Bands, sondern selbst meiner Schwiegermutter, meiner 70-jährigen Vermieterin, meinem Metzger des Vertrauens und meinem Versicherungsvertreters gefallen wird – eine EP für Jedermann also.