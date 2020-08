Gelungene Abrechnung mit dem Status quo!

Kaum zu glauben, dass schon acht Jahre ins Land gezogen sind, seit DEATH BY STEREO mit "Black Sheep of the American Dream" den letzten Langspieler auf die Hörerschaft losgelassen hat. Dabei hätte das Heimatland der Hardcore-Szenegrößen angesichts der politischen Lage durchaus mehr Statements von Elfrem Schulz und Co. im Stile der EP "Just Like You'd Leave Us, We've Left You for Dead" aus dem Jahr 2016 gebrauchen können. Doch glücklicherweise haben sich die Kalifornier passend zur anstehenden Präsidentschaftswahl in ihrem Heimatland wieder ein Herz gefasst und melden sich mit dem neuen Album "We're All Dying Just In Time" so wütend und bissig wie eh und je zurück.

Musikalisch prescht der Fünfer dabei passend zum Mittelfinger auf dem Albumcover ohne Rücksicht auf Verluste los und knallt dem Hörer erneut seinen ganz eigentümlichen Mix aus Hardcore, Punk und Metal um die Ohren. Angetrieben wird die Darbietung dabei von Jim Miner und Ian Fowles an den beiden Gitarren, die vornehmlich mit Vollgas ein rasantes Riff nach dem anderen aus dem Ärmel schütteln, während Paul Miner und Jarrod Alexander das Ganze mit einem dichten und drückenden Rhythmusteppich unterlegen. Auf diesem zumeist wilden musikalischen Gewitter thront Fronter Elfrem Schulz mit seiner Stimme und verbreitet mal mit melodischen Vocals und mal mit keifenden Screams seine glasklaren Botschaften. So versprüht das eröffnende 'Californa Addiction' einen Funken Hoffnung, dass es für unsere Welt und den stellvertretend beleuchteten Staat Kalifornien noch nicht zu spät ist, während gleichzeitig mit dem Status quo ohne Rücksicht auf Verlust abgrechnet wird. Zumeist triefen die Texte dabei nur so vor Zynismus und beißendem Sarkasmus, wobei Schulz immer die richtigen Fragen stellt und den Finger in die offenen Wunden seiner Heimat legt. So wird die Besessenheit mit Waffen thematisiert ('Free Gun With Purchase') oder auch der selbstzerstörerische Kurs angeprangert, auf dem sich die Menscheit gerade befindet ('Mass Self Destruct'). Am eindringlichsten präsentiert sich aber wohl die Zeile "The world is great, things are fine, we’re all dying just in time", die im Rausschmeißer 'We Sing They Die' von einem Kinderchor vorgetragen wird, dem sich schlussendlich Schulz mit seinen wütenden Screams in den Weg stellt - ganz klar ein Highlight dieser insgesamt hochklassigen Scheibe. Doch die Amerikaner können nicht nur aggressiv, sondern stimmen mit 'I Sing For Your Part Deux', das sich an das bereits aus dem Jahr 2009 bekannte 'I Sing For Your' anlehnt, eher melancholische Töne an und überzeugen auch in diesem Bereich auf ganzer Linie.

DEATH BY STEREO ist damit definitv die Band, deren Stimme die Welt aktuell braucht. Wenn die wichtigen politischen und sozialkritischen Botschaften dabei auch noch mit derartiger musikalischer Klasse verpackt werden und mit bis ins heimische Wohnzimmer hör- und spürbarer Energie dargeboten werden, wäre alles andere als eine Kaufempfehlung (ja vielleicht sogar Kaufverpflichtung) für Hardcore-Fans ein Frevel diesem bärenstarken 33-minütigen musikalischen Abriss gegenüber!