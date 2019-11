Gelungen, aber nicht magisch<br />

Das Erstwerk "Deep Drone Master" war 2014 die überraschende Nummer eins meines Black-Metal-Treppchens. Maßgeblich beteiligt am mitreißenden Klang von THE DEATHTRIP war natürlich Aldrahn, der mit seiner Stimme einfach jeden Song aufwertet. Wenn dann noch wie bei dieser Band starkes Songwriting mit Norge-Flair dazu kommt, kennt die Begeisterung keine Grenzen mehr. Der führende Kopf Paul Groundwell (Gitarrist bei THINE, Chef von Peaceville), weiß eben was er tut. Leider ist Aldrahn nicht mehr Teil der Besetzung, die Nähe zu DØDHEIMSGARD bleibt, denn niemand geringeres als Kvohst verleibt sich auf "Demon Solar Totem" das Mikro ein.

Mit scharfem Riffing und eiskalten Tremolo-Leads geht es folglich auch 2019 zu Werke, 'Demon Solar Totem' verkörpert das Klangbild THE DEATHTRIPs mustergültig und zeigt viele Trademarks, die auch das erste Album der Band so stark machen. Wie hier oder auch beim treibenden 'Surrender To A Higher Power' Spannung immer wieder aufgebaut und entladen wird, macht richtig Laune. Kvohst steht mit seinem Gesang zwar nicht immer im Mittelpunkt, wenn aber wie bei 'Vintage Telepathy' die Band alle Scheinwerfer aufs Mikro richtet, kommt ein bockstarker Song dabei heraus.

Doch in den 46 Minuten geschieht eines nicht, was "Demon Solar Totem" ganz erheblich von "Deep Drone Master" unterscheidet: Die Magie, auf dem Debüt in den wahnhaften Momenten manifestiert, für die insbesondere Aldrahn verantwortlich zeichnet, fehlt. Es mag zum Teil an der Sprache liegen, denn welche Sprache bietet dem Black Metal so eine lautmalerische Kulisse wie das Norwegische?

Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, denn mittelmäßig ist "Demon Solar Totem" absolut nicht. Aber eben auch ein gutes Stück vom Zehn-Punkte-Album "Deep Drone Master" entfernt.

Anspieltipps: Abraxas Mirrors, Vintage Telepathy