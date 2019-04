Programmatischer Nu Metal auf hohem Energielevel

Dass die Jungs von DED schon mit KORN und der INSANE CLOWN POSSE auf Tour waren, können sie auf ihrem Debüt kaum verleugnen. Das Quartett aus Phoenix orientiert sich sehr stark an den einstigen Nu-Metal-Pionieren, gelegentlich sogar so stark, dass die eigene Note nicht mehr gesichert ist. Ein Problem? Nun, bei der hohen Energieleistung, die der Arizona-Vierer an den Tag legt, sicherlich nicht!



Und trotzdem: Es geschieht nicht selten, dass man sich eigentlich ziemlich sicher ist, die eine oder andere Hookline schon mal aufgeschnappt zu haben oder das allgemeine Groove-Fundament, das alle Kompositionen von "Mis-An-Thrope" begleitet, schon mal im Hüpfmodus erlebt zu haben. DED erfindet das Rad auf keinen Fall neu und fasst im Grunde genommen nur zusammen, was die Szene in den vergangenen 20 Jahren zutage gebracht hat. Soll heißen: Die Arrangements sind Schema F, die Performance ist zwar energisch, aber dennoch sehr stark an die oben aufgeführten Rädelsführer angelehnt, und der Versuch, ein paar Hits zwanghaft herauszupressen, könnte ab und an auch etwas glücklicher sein als beispielsweise im poppigen 'Hate Me'.



Von daher muss man die Platte auch aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven sehen. Zum einen besteht "Mis-An-Thrope" den Test insofern, dass der Unterhaltunsgwert der Scheibe auch längerfristig gesichert ist und man sich immer mal wieder mit den dicken Grooves in Stimmung bringen kann. Andererseits ist einfach nicht abzustreiten, dass die Band eigentlich nur das kopiert, was KORN, SLIPKNOT und Co. schon vor einer halben Ewigkeit etabliert haben - nur eben gelegentlich in einer etwas aggressiveren Variante. Das macht das DED-Debüt letztlich zu einem vorhersehbaren Album, und das darf man auch gerne anprangern. Umgekehrt ist der wiederkehrende Kick auch nach mehreren Durchläufen noch relativ groß. Und genau das hat die Band vielen Konkurrenten deutlich voraus!



Anspieltipps: I Exist, Dead To Me