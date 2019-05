Für NWoBHM-Feinschmecker!

Nach langen Jahren des Wartens gibt es endlich ein Lebenszeichen meiner englischen Lieblinge THE DEEP. Das bislang einzige Album "Premonition" zählt für mich zu den Highlights britischer Musizierkunst und der Auftritt beim HOA war ebenfalls ganz stark. Nun hat die Band in der Zwischenzeit ihren Drummer Steven Kingsley verloren, was einiges an Zeit gekostet hat. Mit Neuzugang Alan Mogg hat man nun aber vier neue Nummern eigenspielt und diese – zusammen mit vier Liveaufnahmen vom British-Steel-Festival 2016 – eine EP fertig gestellt, die ich hier näher beleuchten möchte.

Die neuen Stücke knüpfen da an, wo "Premonition" bereits für Euphorie sorgen konnte. Frischer NWoBHM, der sofort zündet. Die großartigen Melodien explodieren sofort im Ohr und Sänger Tony Coldham kann erneut auf ganzer Linie überzeugen. Mit ihm hat die Band einen ganz großen Trumpf im Ärmel, denn er vergoldet die eh schon großartigen Songs mit seiner klaren Stimme. So feuert das programmatisch betitelte 'Ready To Rock' sofort aus allen Rohren. Der gewohnt gekonnt eingesetzte mehrstimmige Gesang beim Chorus lässt die Nummer dann auch blitzschnell zum Partykracher mutieren. Ein Auftakt nach Maß! In eine ähnliche Kerbe schlägt der Uptempo-Knulzer 'Taking Over', der live sicher für swingende NWoBHM-Tanzmuffel sorgen wird. Sehr feine Nummer! 'Dead Man Walking' kommt dann etwas weniger fröhlich aus der Anlage und 'Watching You' überrascht sogar mit einer ungewohnten Schwere. Gerade diese neue Seite der Band finde ich aber sehr spannend, da so noch mehr Facetten des Genres abgedeckt werden und die Stärken dieser tollen Band noch deutlicher sichtbar werden. Extrem gelungen!

Dass die bekannten Live-Kracher natürlich allesamt mitreißend gespielt und toll gesungen aus den Boxen knallen, wird Fans nicht überraschen. Wer sich allerdings bislang aus unentschuldbaren Gründen noch nicht mit THE DEEP beschäftigt hat, wird an dieser Stelle seinen Fehler bemerken. Die Nummern des sensationellen Debütalbums "Premonition" sind allesamt allererste Klasse. Dies kann man hier eindrucksvoll nachhören, so dass ein Nachkaufen eben jener Scheibe zu einer Selbstverständlichkeit werden sollte.

Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt auf einen neuen Longplayer und hoffe, diesen bald einer Jahresbestenliste hinzufügen zu können. Bis dahin ist dies hier wunderbares Methadon.