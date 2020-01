Der deutsche Underground lebt und bebt.

Aus dem Süden der Republik stammt ein weiterer (noch) Geheimtipp, der sich die Verehrung des echten Stahls made in Germany auf die Fahne geschrieben hat. Das Quartett aus Storzingen in Baden-Württemberg veröffentlichte letztes Jahr kurz vor Beginn der neuen Dekade mit "Beyond Darkness" eine 7-Inch Vinyl-Single die ein wirklich sehr cooles Sammlerstück darstellt und in jeden anständigen True-Metal-Haushalt gehört.

Geboten wird mit den beiden darauf enthaltenen Stücken 'Beyond Darkness' und 'Speechless Dynamite' (Ohrwurm) feinster teutonischer Heavy/Speed Metal der alten Schule, wie bereits bei der 2018 erschienenen Fünf-Track-EP, auf der die beiden sehr geil bratenden Gitarren im Vordergrund stehen. Sänger und Gitarrist Dennis Bauer passt mit seinem angenehm charismatischen Gesang dabei hervorragend ins Gesamtbild und rundet diese wundervolle Scheibe perfekt ab.

Allen "Keep It True"-Gängern und ähnlich gelagerten Metalheads darf ich eine warme Kaufempfehlung aussprechen. Die Jungs, um die sich diverse Labels eigentlich reißen müssten, sollte man künftig auf dem Schirm haben. Zu beziehen gibt es das gute Stück mit seinem endgeilen Artwork auf der Homepage www.defender-metal.de