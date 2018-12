Eine Spur zielstrebiger als der direkte Vorgänger

Schon die ersten beiden Alben von DEMONIC OBEDIENCE waren keine echte Offenbarung. Die Griechen konnten mit ihrem Mix aus schwarz gefärbtem Stoff und brachialem Death Metal zwar einige Extreme ausloten, doch in Sachen Songwriting gehörte die Band bis dato zum soliden Mittelmaß, allerdings mit genügend Potenzial, um die Luft nach oben irgendwann auch atmen zu können. Mit "Fatalistic Uprisal Of Abhorrent Creation" macht die Band nun einen kleinen Schritt nach vorne und tritt vor allem in den aggressiveren Tracks souveräner und auch überzeugender auf. Die Arrangements fügen sich besser zusammen, die vielen Tempoverschiebungen sind besser platziert als beispielsweise noch auf "Nocturnal Hymns Of The Fallen", und auch der deutsche Frontbrüller Kruxator hat genügend Eier, um die dritte Scheibe mit Bravour zu bestehen - doch sind all diese Verbesserungen ausreichend, um im Konzert der namhaften Brutalo-Acts mitzumischen?

Nun, man kann DEMONIC OBEDIENCE annno 2018 zumindest eine partielle Tauglichkeit bescheinigen, bewahrt jedoch den Eindruck, dass die Musiker immer noch nicht alles aus sich herausgeholt haben. Gerade in dem etwas verspielteren Midtempo-Parts kommt der Trupp nicht so recht zum Schuss, sei es nun im hakeligen 'Awakening' oder im eigentlich anständigen, aber dann doch nicht ganz so zielstrebigen Rausschmeißer 'Scythes Bearer', der mit einem furiosen Finish aber noch die Kurve bekommt. Setzt man den Bleifuß indes durch, ist der pechschwarze Death Metal der Hellenen inzwischen auf anerkanntem Level angelangt, nicht zuletzt wegen der feinen Leads, die auch in den schnellen Passagen immer noch mit einigen raffinierten Einlagen für Stimmung sorgen - ohne dabei das primäre Geknüppel zu gefährden.

"Fatalistic Uprisal Of Abhorrent Creation" ist immer noch nicht die Weisheit der extremen Sounds, aber trotzdem der bisher stärkste Release von DOMENIC OBEDIENCE und schließlich die Messlatte für die weitere Vorgehensweise. Ich bin mir allerdings sicher, dass bei diesen Herrschaften noch mehr geht!

Anspieltipps: Inception, Decampment