Kurzweiliges Vergnügen, auch wenn die großen Momente noch fehlen

An sich zwar erst 2018 gegründet, merkt man dem Debütalbum dieses Trios jedoch sofort an, dass hier ausnahmslos routinierte Vollprofis am Werk sind. In welchen Formationen sich die DEMTONES-Herrschaften aus dem südlichen Teil Schwedens zuvor vergnügt haben, wird jedoch ebenso wenig preisgegeben wie die exakte Herkunft der Musiker.

Erst gar nicht versucht, irgendetwas geheim zu halten, wird dagegen beim Thema Inspirationsquellen. Schließlich geht es auf "The Demtones" querbeet durch den Gemüsegarten der Rockmusik - und das nicht bloß im Hinblick auf die klangtechnische Ausführung des Vortrags. Auch was die Riffs und die Melodik betrifft, sind es unterschiedlichste Referenzen, die einem hier durch den Kopf gehen, wenn man sich den zumeist mit üppiger 70er Jahre-Schlagseite (von BLACK SABBATH über WISHBONE ASH und GRAND FUNK RAILROAD bis zu den Veteranen von FREE, denen ganz offensichtlich mit der letzten Nummer der Scheibe Tribut gezollt wird) ausgestatteten Tracks widmet. Zwar lassen sich immer wieder auch Querverweise zu zeitgenössischen Landsleuten herstellen, doch allzu weit von diversen 70er Helden sind bekanntermaßen weder IMPERIAL STATE ELECTRIC noch Robert PEHRSSONS HUMBUCKER entfernt, aus deren Dunstkreis auch THE DEMTONES stammen könnte.

Ab und an lassen Frontmann Oscar Ericsson und seine Kollegen Alfred Andersson am Bass und Martin Stener am Schlagzeug zusätzlich auch noch eine amtliche Punk- und Rotzrock-Affinität zum Vorschein kommen und schlagen sich auch dabei verdammt gut. Nachzuhören etwa in 'I Come Around', in dem das die inzwischen offenbar zum Quartett aufgestockte Truppe eine gewisse Nähe zu gemäßigten BACKYARD BABIES offenbart.

Auch wenn die ganz großen Hooks und Melodien noch fehlen, entpuppen sich die nur knapp 30 Minuten Spielzeit (schade eigentlich, aber immerhin sind es neun Songs geworden) dieser Scheibe als überaus kurzweiliges Vergnügen und machen Lust auf mehr von THE DEMTONES.