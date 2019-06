Solides und vor allem aggressives Black-Metal-Handwerk

Mit ihrem gehörigen Aggressionspotenzial könnten die Herren von DER ROTE MILAN grundsätzlich eine Menge reißen. Mit dem modernen Sound, der den neuen Release umgibt, ist sicherlich auch bei Verfechtern der neumodischen Black-Metal-Ausflüge etwas drin und wenn man die Symbiose aus Melodie und forschem Riffing liebt, könnte man in Teilen auch auf seine Kosten kommen. Doch ein paar Zweifel lassen sich auf "Moritat" einfach nicht ausräumen und die beschäftigen sich in erster Linie mit der ausbleibenden Konsequenz bei der Ausarbeitung der gegebenen Ideen - denn hier fehlt den sechs neuen Kompositionen bereits mittelfristig das gewisse Etwas.



Bis man jedoch zu dieser Erkenntnis gelangt, hat man längst erkannt, dass einiges an Potenzial in der Truppe aus dem Trierer Umland steckt. Die Basics sind bestens einstudiert, man kreiert sehr gute Übergänge zwischen vermeintlich hymnischen Parts und eher rasanten, destruktiven Passagen und bei der Performance gibt es erst einmal auch nichts anzukreiden. Auch hier ist DER ROTE MILAN mehr als sein kleines, verletzliches Ebenbild aus der Vogelwelt und vor allem mit einer Entschlossenheit bei der Sache, die man sich an dieser Stelle nur wünschen kann.



Dennoch: Das grundsolide Songmaterial generiert keine nachhaltigen Highlights und bleibt an dem Punkt stecken, an dem sich eine gute und eine herausragende Platte unterscheiden sollten. Soll heißen: "Moritat" unterhält auf einem sehr angenehmen Level und schafft eine feine Verbindung zwischen klassischem Black Metal und seinen moderneren Anverwandten, kann darüber hinaus aber keine Kräfte mehr freisetzen, die zur uneingeschränkten Überzeugung führen würden. Das sollte Fans von ANCST und Konsorten zwar nicht davon abhalten, die Band auf alle Fälle mal anzuchecken, aber man darf einfach nicht erwarten, dass einen analog zu den vielen hochkarätigen Debüts Gleichgesinnter direkt der euphorische Schlag trifft.



Anspieltipps: Motitat, Drohende Schatten