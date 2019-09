Gute Alternative zu SABATON.

DESERT aus Israel spielt keinen Wüstenrock, sondern - laut eigener Bezeichnung - "War Metal". Ist dies eine legitimierte Genre-Bezeichnung? Nun, ich würde lieber darauf verzichten wollen, auch wenn die Band ganz offensichtlich Kriegsthemen verarbeitet. Sofort kommt einem da natürlich der Name SABATON in den Sinn, und ganz so falsch liegt man da auch nicht, wenn man DESERTs Spielweise des Metal damit vergleicht. Vor allem Alexei Raymars Vocals erinnern mich sofort an Joakim Brodén, allerdings ist die Musik drumrum eine Spur härter und weniger von Keyboard-Sounds durchzogen. So knallt gleich der Opener 'Fix Bayonets!' mit ordentlich Doublebass-Power durch die Boxen, die Warshouts beim Refrain sitzen, Schwerter können gezogen und Fäuste gereckt werden. Für mich verkörpert diese Musik Metal pur, auch wenn andere hierüber wohl meckern werden.

Egal, ich bleibe dabei, denn DESERT liefert in der Folge einige hymnische Headbang-Songs, allen voran 'Sons Of War', der Titelsong und das späte 'Hajduks Revenge' bleiben mir hier in guter Erinnerung. Allzu tiefgründig wird man bei DESERT allerdings nie, Ausschläge in allzu pathetische Partymetal-Gefilde höre ich aber auch nicht. So bleibt also nur - wie bei SABATON - mein altes Problem, dass mir die Mucke auf Dauer zu redundant ist, das heißt zu treu eben jenem einen Stil, den man spürbar verinnerlicht hat. Ansonsten ist "Fortune Favors The Brave" ein gutes Metal-Album.