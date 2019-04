Lost in Space? Von wegen...

Ein LP-Release des neuen DESERT MOUNTAIN TRIBE-Albums, würde alleine schon wegen des tollen Artworks Sinn machen. Hier hat die Band einerseits ein Haus auf den Färöer-Inseln abgebildet, in dem weite Teile des neuen Albums entstanden sind, im Hintergrund aber auch den Berg platziert, der "Om Parvat Mystery" den Namen gegeben hat - eine wirklich tolle Collage, bei der ich mich nun auch schon mehrfach dabei ertappt habe, sie beeindruckt anzustarren.

Aber auch klanglich hat der DESERT MOUNTAIN TRIBE diesmal wieder einiges in petto, allen voran ein paar eigenwillige Indie-Sounds mit psychedelischem Backing in der zweiten Hälfte, in der sich die Band in einen regelrechten Rausch spielt, ohne dabei große instrumentale Improvisationen vorbereiten zu müssen. Tracks wie 'Himalaya' und 'Chemical Genius' gefallen mit unkonventionellen Ansätzen und Grenzüberschreitungen, die bis hin zum experimentelleren Werk von DEPECHE MODE heranreichen, gleichzeitig aber auch einen spacigen Charakter mitnehmen, der als roter Faden durch die gesamte Veröffentlichung geht.

Und auch zum Auftakt hat "Om Parvat Mystery" viele kleine experimentelle Ereignisse aufgebaut, die jedoch wegen ihrer relaxten Darbietung gar nicht erst in Versuchung kommen, sperrige Phasen zu initiieren oder bewusst gegen den Strich zu arbeiten. Nein, der progressive Anstrich, den dieses Album definitiv bekommen hat, verhindert nicht die Zugänglichkeit und setzt im Gegenteil auf harmonische Strukturen, die irgendwo zwischen psychedelischem Indie Rock und elektronisch untermalten, trippigem Space Pop eine Nische öffnen, die bislang noch nicht viele Nachahmer gefunden hat.

Oder kurzum: So wie auf "Om Parvat Mystery" gestaltet sich Eigenständigkeit in vollem Umfang - bzw. in diesem Fall im Umfang eines Albums, das von New Wave bis hin zu den CHEMICAL BROTHERS alles erlaubt, ohne aus der Spur zu kommen. Mir gefällt's verdammt gut!